Ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Kırşehir'de, meyve bahçelerinin olduğu alanda çıkan yangını söndürdü.
- 16.07.2022 16:14
- Güncelleme: 16.07.2022 16:14
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Kırşehir’de, meyve bahçelerinin olduğu alanda çıkan yangını söndürdü.
Edinilen bilgiye göre merkeze bağlı Özbağ beldesinde bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, çevrede bulunanların ihbarıyla yetkililere bildirildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıktığı bahçede maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.
İHA
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