Argıncık’ta gecekondu yıkımı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın Argıncık Mahallesi’nde de başlattığı ‘Kentsel Dönüşüm Projesi’ kapsamında düzenlenen törenle gecekonduların yıkım işlemleri gerçekleştirildi.

‘ÇALIŞMALARIMIZI KARARLIKLA VE ISRARLA SÜRDÜRECEĞİZ

Gecekondu yıkımı projesi hakkında konuşan ve Argıncık Mahallesinde toplam 6 blokluk çalışma başlamış olacağını söyleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “İmar süreçleri ve vatandaş anlaşmaları gibi uzun soluklu olan kentsel dönüşüm, zor bir iş ama biz de zora talibiz. Çalışmalarımızı kararlıkla ve ısrarla sürdüreceğiz. Diğer dönüşümlerdeki gibi Argıncık bölgesinde de sonuç alana kadar, bu işin peşindeyiz. Argıncık Mahallesi’nde başlatılan yıkım çalışmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde inşaat çalışmaları başlatılacak. Uzun süredir bu bölgemizde çalışmalar yapılıyordu. Nihayetinde yıkım işlemleri başladı ve ilk etapta ilk blok çalışmaları olacak. Bu bölgede toplam 6 blokluk çalışma başlamış olacak. Yapılan çalışmalarımız, şehrimize, Kocasinan’ımıza ve Argıncık’a hayırlı olsun. İnşallah Yunusemre, Yenidoğan, Ziyagökalp, Seyrani, Ahievran ve Uğurevler ’de sonuç aldığımız gibi Argıncık bölgesinde de sonuç alana kadar, bu işin peşindeyiz. İmar süreçleri, vatandaş anlaşmaları gibi uzun soluklu olan kentsel dönüşüm, zor bir iş ama bizde zora talibiz. Bizde bu zorluğun neticesinde ortaya güzellikler çıkarmak üzere hareket ediyoruz. Buradaki kentsel dönüşümün duyurusunun ardından önümüzdeki günlerde alan bazlı ve teknik bilgileri paylaşacağız.

‘BİZİM KOŞABİLMEMİZ İÇİN VATANDAŞIN ADIM ATMASI LAZIM’

Ayrıca Bir Haber Ajansı mikrofonlarına konuşan Başkan Çolakbayrakdar, “Argıncık denildiği zaman herhalde Kayseri’nin içerisinde sadece Argıncık bölgesinde yaşayan insanların değil de bunun dışında yaşayan insanların dahi dikkatini çeken ‘Ne olacak bu Argıncık’ın hali’ diye herkesin fikir yürüttüğü veya herkesin beklenti içerisinde olduğu bölgedir. İşin bir diğer tarafına baktığınız zaman bir kentsel dönüşümle mevcut imar şartları içerisindeki mülkiyet anlaşmalarında vatandaşın mülkiyet haklarını koruyarak yerinde dönüşümle kendisini burada yeniden yapılandırıp dönüşümü, değişimi sağlamak kolayca bir iş değil. Şu ana kadarki edinmiş tecrübemiz ve bundan sonra da bölgeyi çok iyi tanıyarak sonra ne yapacağımızla ilgili çok iyi planlar yaparak inşallah bundan sonraki etaplar halinde bu bölgenin değişim ve dönüşümünü hızlandırmanın gayreti ve çabası içerisinde olacağız. Ancak biz istediğimiz kadar koşalım, istediğimiz kadar bu işi yapmak için hızlı hareket edelim vatandaş anlaşma noktasında mülkiyet anlaşmalarında bizim bu hızımıza eşit bir şekilde cevap vermezse burada bir adım gitme şansımız yok. Bizim koşabilmemiz için vatandaşın adım atması lazım. Mülkiyet anlaşmalarını hızlandırması, vatandaşın bu cevaplara yanıt vermesi lazım ki buradaki kentsel dönüşüm çalışmaları kentsel yenileme çalışmaları hızlı bir şekilde devam etsin.

Bu noktada bu bölgedeki yaşayan vatandaşlarımızdan, hak sahiplerimizden ricamız şu; ne olur uzlaşmalar noktasında sizlerde yardımcı olun, el birliği ile Kayserimizin Argıncık bölgesini diğer yerlerdeki yapmış olduğumuz değişimi burada da hızlandıralım” dedi.

Argıncık Mahalle Muhtarı Ömer Elvan da, “Yaklaşık 3 buçuk yıldır mahallemizin büyük sorunu olan kentsel dönüşüm ile ilgili çalışmaları, Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar ile yakından takip ediyoruz. Buraların daha güzel bir yer olması ve kentsel dönüşüm için çaba gösteriyoruz. Şu anda bulunduğumuz bölgede de ekip çalışması yaparak mahallemizdeki diğer bölgelerde de çalışmalar gerçekleşecektir” diye konuştu.