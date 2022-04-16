Argıncık'ta gece saatlerinde yangın

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesinde bir ikamette yangın çıktı.

PAYLAŞ
  • 16.04.2022 13:47
  • Güncelleme: 16.04.2022 13:47
Argıncık'ta gece saatlerinde yangın

İlçeye bağlı Argıncık Mahallesi 205’inci sokakta bulunan bir ikamette yangın çıktı. İddiaya göre uyuşturucu madde bağımlısı olduğu söylenen kişilerin kaldığı yerde gece saatlerinde sebebi henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kimliği belirlenemeyen şahıslar ambulans ve itfaiye ekiplerine güçlük çıkardı. 3 itfaiye ekibinin müdahale ettiği olayda çıkan yangın 1 saatte kontrol altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İş insanı Mustafa Eraslan 'uyuşturucu' davasından tahliye oldu

İş insanı Mustafa Eraslan 'uyuşturucu' davasından tahliye oldu

Başkan Gözbaşı'dan yayın ihalesi açıklaması

Başkan Gözbaşı'dan yayın ihalesi açıklaması

Hikmet Karaman: '1 puan çok değerli, kaybetmemek gerekiyor'

Hikmet Karaman: '1 puan çok değerli, kaybetmemek gerekiyor'

Kayserispor U19 - Çaykur Rizespor U19: 1-1

Kayserispor U19 - Çaykur Rizespor U19: 1-1

Flamingoların durağı Kayseri oldu

Flamingoların durağı Kayseri oldu

ERÜ Rektörü Çalış: 'Üniversitemizin başarı çıtası her gün yükseliyor'

ERÜ Rektörü Çalış: 'Üniversitemizin başarı çıtası her gün yükseliyor'

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

2
Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

3
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

4
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

5
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

6
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hacılar'ın sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması

Hacılar’ın sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması

Argıncık'ta gece saatlerinde yangın

Argıncık’ta gece saatlerinde yangın

DAHA FAZLA
Büyükşehir KAYBİS sezonu açtı

Büyükşehir KAYBİS sezonu açtı

Ramazan ayında pastırma ve sucuk içine ilgi arttı

Ramazan ayında pastırma ve sucuk içine ilgi arttı

Çocukların oyunu binayı birbirine kattı

Çocukların oyunu binayı birbirine kattı

Hulusi Akar: 'Kayseri havacılık sektöründe köklü bir tecrübeye sahip'

Hulusi Akar: "Kayseri havacılık sektöründe köklü bir tecrübeye sahip"

Artan maliyetler balıkçıları da vurdu

Artan maliyetler balıkçıları da vurdu