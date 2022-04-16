Argıncık’ta gece saatlerinde yangın

İlçeye bağlı Argıncık Mahallesi 205’inci sokakta bulunan bir ikamette yangın çıktı. İddiaya göre uyuşturucu madde bağımlısı olduğu söylenen kişilerin kaldığı yerde gece saatlerinde sebebi henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kimliği belirlenemeyen şahıslar ambulans ve itfaiye ekiplerine güçlük çıkardı. 3 itfaiye ekibinin müdahale ettiği olayda çıkan yangın 1 saatte kontrol altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.