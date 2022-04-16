Büyükşehir KAYBİS sezonu açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ödüllü bisiklet hizmeti KAYBİS, 2022 yılı yeni sezonunu açarak sağlıklı ve hesaplı ulaşım hizmeti vermeye başladı.

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  • 16.04.2022 13:31
  • Güncelleme: 16.04.2022 13:44
Büyükşehir KAYBİS sezonu açtı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ödüllü bisiklet hizmeti KAYBİS, 2022 yılı yeni sezonunu açarak sağlıklı ve hesaplı ulaşım hizmeti vermeye başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği bisikletli ulaşımın en gelişmiş adresi olan Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi (KAYBİS), bir yandan bisiklet paylaşım sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını geçekleştirirken diğer yandan da bisiklet kullanımını yaygınlaştırarak sağlıklı yaşama katkı sunuyor. KAYBİS, Kayseri’deki 51 adet bisiklet istasyonu, 600 adet özel tasarlanmış bisiklet ile toplam 90 kilometrelik bisiklet yollarında sağlıklı ve hesaplı ulaşım sağlamak isteyen vatandaşların ihtiyacına cevap veriyor.

Kayserililer 2021 yılında KAYBİS ile 2.9 milyon kilometre kat ederek, adeta dünyanın etrafını 72 kez dolaşırken, KAYBİS 2022 yılında da yeni sezona ‘merhaba’ dedi. Ulaşım konusunda yakıt kullanmayan bisikletler ile çevreye karbondioksit salınımı noktasında büyük avantaj sağlayan KAYBİS’te, araba yerine bisiklet kullanımı kilometrede kişi başına yüzde 92 daha az karbondioksit salınımı sağlıyor.

Fiziksel aktivite prensibi ile ulaşım imkânı tanıyan bisikletler, en çok tercih edilen spor ve ulaşım araçları arasında yer alıyor. 2010 yılından beri faaliyette olan Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi KAYBİS, vatandaşlara hem spor hem de ulaşım imkânını en teknolojik bisikletler ve paylaşım sistemi ile gerçekleştiriyor.

Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) tarafından ‘Sürdürülebilir Gelişme Ödülü’ almaya hak kazanan ve 2010 yılında faaliyetlerine ithal bir sistemle başlayan KAYBİS, 2015 yılına gelindiğinde ise yerli bisiklet paylaşım sistemini uygulamaya koydu. Bu süreçte ise Kayseri Ulaşım A.Ş tarafından hayata geçirilen “Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi” hem Kayseri’ye hem Türkiye’ye hizmet vermeye başladı.

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İHA

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