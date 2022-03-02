Argıncık'ta feci kaza: 2 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan birisinin şoförü olay yerinden kaçtı.

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  • 02.03.2022 11:39
  • Güncelleme: 02.03.2022 11:39
Argıncık'ta feci kaza: 2 yaralı

Kaza, merkez Kocasinan ilçesine bağlı Kocasinan Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Kazada bir otomobil, kavşakta düz ilerlerken sol istikametten gelen başka bir araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri, trafik levhasına çarparak durabildi. Araçtaki 2 kişi yaralandı. Sol istikametten gelen otomobilin sahibinin ise kazadan sonra firar ettiği öğrenildi. Ayrıca araçta alkol şişeleri de bulunduğu belirtildi. 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra hastaneye kaldırıldı. 

Polis, kaza yerinde inceleme yaparak tutanak tuttu. Kaçan araç sürücüsünün yakalanması için de çalışma başlatıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

1ha

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