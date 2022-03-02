İş kazasında kollarını kaybeden Sevim Nur, biyonik kollarına kavuştu

Kayseri’de 6 ay önce Sevim Nur Türkmen çalıştığı iş yerinde geçirdiği kaza nedeniyle kollarını kaybetti. Biyonik kollarla hayata tekrar tutunmak isteyen Sevim Nur’un bu talebi, KayseRadar ve Bir Haber Ajansı (1HA) tarafından servis edilen haberle duyuldu. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’nun da girişimleriyle 22 yaşındaki genç kız biyonik kollarına kavuştu.

‘BİYONİK KOLLARIM İLE KENDİ İHTİYAÇLARIMI KARŞILAYABİLİYORUM’

Artık kendi ihtiyaçlarını karşılayabildiğini belirten Sevim Nur Türkmen, destek olan herkese teşekkür etti. Yaşadığı süreci anlatan Türkmen, “KayseRadar sağ olsun haber yaparak sesimi duyurdu ve Kayseri çapında ses getirdik. Daha sonrasında ise Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu yardımlarıyla protez paralarım toplandı. Bir kolum için de Selçuk Sancak bey sağ olsun, hepsinden Allah razı olsun protez kollarıma kavuştum. Kötü bir süreç geçirdim anlatırken yine o ana geri dönüyorum. Sağ olsun bütün ihtiyaçlarımı karşıladı. Yeme-içme, banyo, tuvalet ihtiyacı gibi şeylerimi annem yapıyordu. 1 hafta boyunca hastanede tedavi gördüm. Taburcu olduktan sonra fizik tedaviye başladım daha sonrasında da protez araştırmalarına başladık. 4-5 ay gibi kısa bir sürede kollarıma kavuştum. Fizik tedavim de çok iyi olduğu için protez kollarıma şu an daha hakimim. İnşallah ileride daha iyi olacak” dedi.

‘TEKRARDAN KOLLARIMA KAVUŞABİLMEK ÇOK HEYECANLIYDI, İLK DEFA HAMBURGER YEDİM’

Tedavi süreci sonrası yaşadığı memnuniyeti anlatan Türkmen, “KayseRadar’a mesaj attıktan 1 gün sonra buraya geldiler. Kendilerine çok teşekkür ederim. Hiç beklemiyorduk daha sonrasında Yusuf Güney KayseRadar’a ulaşmıştı ve bu olay Kayseri’de bayağı ses getirdi. Belediye Başkanımız gördü ve iş adamı Selçuk Sancak bizlere ulaştı. Onlar sayesinde kollarım takıldı. Çok heyecanlı bir serüvendi tekrardan kollarıma kavuşabileceğim ve kendi ihtiyaçlarımı karşılayabileceğim için. 1 ay Ankara’da kaldım ve orada gerekli tedavileri gördüm. Protez için eğitimler verildi. Yavaş yavaş alışmaya çalışıyorum. Hayatıma devam edebilmem, yemek yiyebilmem ve dışarıda tek başıma gezebilmem için kollarımı nasıl çalıştırmam gerektiğini anlattılar. O kadar güzel bir duygu ki ilk defa hamburger yedim. Elimi ağzıma götürebilmek benim için o kadar güzeldi ki. Ben bunu kendime bir engel olarak görmüyorum. İnsanların da bana bu gözle bakmasını çok umursamasam da yine de değişik hissediyorum. Bileğim 360 derece dönüyor ve insanlar buna çok şaşırıyor. Ben kollarımla çok mutluyum sebep olan herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.

‘KIZIM ARTIK KENDİ İŞİNİ KENDİSİ YAPACAK’

Biyonik kollarına kavuşan kızı için duyduğu sevinci paylaşan anne Münevver Türkmen de, “Kampanya için Valiliğe başvurmuştuk ancak izin çıkmamıştı. Biz de medya aracılığıyla sesimizi duyurmaya çalıştık. Gerekli yardımlar toplandı. Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu sağ olsun, ismini bilmediğim iş adamları var, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çok mutluyum kızım kendi işlerini kendi yapacak. Çok şükür günlük yaşamını idare edecek” diye konuştu.

