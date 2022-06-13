Aranan şahıslara operasyon: 20 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 kişi yakalandı.

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  • 13.06.2022 18:27
  • Güncelleme: 13.06.2022 19:24
Aranan şahıslara operasyon: 20 gözaltı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Gesi Fatih, Bahçelievler, Selimiye, Osman Gazi ve Yeşil Mahalle’de operasyon düzenledi. Operasyonda ’hırsızlık’, ’kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği’, ’kasten yaralama’, ’güveni kötüye kullanma’ ve ’mal beyanı’ suçlarından 10 gün ile 7 yıl 9 ay 22 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 12 kişi ile birlikte çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 kişi serbest bırakılırken, 12 kişi de cezaevine teslim edildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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