Aranan 15 şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 15 kişi yakalanırken, şahıslardan 7'si tutuklandı.

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  • 22.07.2022 18:10
  • Güncelleme: 22.07.2022 20:44
Aranan 15 şahıs yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 15 kişi yakalanırken, şahıslardan 7’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; özellikle hırsızlık suçlarına yönelik haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Mevlana, Osmanlı, Yeniköy ve Fatih, Battalgazi Mahallelerinde eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda; ’hırsızlık’ suçundan 23 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P., ’uyuşturucu madde satmak’ suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E. ile birlikte çeşitli suçlardan aranan toplamda 15 şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan 7 şahıs, işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İHA

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