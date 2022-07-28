Araç kiralayanlara boş senet imzalattılar, 'arıza var' deyip 17 kişiyi mağdur ettiler

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, firmalarından araç kiralayan kişilere boş senet imzalattıktan sonra araçta arıza olduğunu söyleyerek senetleri dolduran, senetleri imzalayanlardan da tehdit yoluyla para tahsil eden 2'si kadın 8 kişi yakalandı. Şahısların bu yöntemle 17 kişiyi 1 milyon TL mağdur ettiği belirlendi.

PAYLAŞ
  • 28.07.2022 10:14
  • Güncelleme: 28.07.2022 10:59
Araç kiralayanlara boş senet imzalattılar, 'arıza var' deyip 17 kişiyi mağdur ettiler
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, firmalarından araç kiralayan kişilere boş senet imzalattıktan sonra araçta arıza olduğunu söyleyerek senetleri dolduran, senetleri imzalayanlardan da tehdit yoluyla para tahsil eden 2’si kadın 8 kişi yakalandı. Şahısların bu yöntemle 17 kişiyi 1 milyon TL mağdur ettiği belirlendi.

Kentte faaliyet gösteren bir araç kiralama firması sahibi şüpheliler, firmalarından araç kiralayan kişilere boş senetleri imzalattıktan sonra araçlarda arıza olduğunu bahane ederek senetler sonradan doldurdu. Ardından araç kiralayan ve kefil olan kişilerden farklı tehdit yöntemleri ile parayı tahsil etmeye çalışan, bazı senetleri de yüksek meblağlarla doldurup elden borç para verdiklerini belirterek araç kiralayan müştekiler hakkında icra takibi başlatan şahıslar, bu yöntemle 17 kişiyi yaklaşık 1 milyon 48 bin TL tutarındaki senetlerle mağdur etti. İhbarlar üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ’organize bir şekilde nitelikli dolandırıcılık’, ’açığa imzanın kötüye kullanılması’ ve ’tehdit’ suçlarını işleyen C.A., S.B., M.G, A.C., O.S, K.S, A.T. ve H.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların evlerinde ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, değişik şahıslar adına düzenlenmiş çok sayıda imzalı boş senet ele geçirdi.

2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 2’si kadın 6 kişi de adliyeye sevk edildi.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor Rezerv Lig'e hazırlanıyor

Kayserispor Rezerv Lig’e hazırlanıyor

Altan Aydemir: Gurbetçiler yeme – içme sektörüne canlılık getirdi

Altan Aydemir: Gurbetçiler yeme – içme sektörüne canlılık getirdi

Gülsüm Ela, Türkiye üçüncüsü oldu

Gülsüm Ela, Türkiye üçüncüsü oldu

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt'un eşine, 'Şehadet Belgesi' verildi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt'un eşine, ‘Şehadet Belgesi’ verildi

150 bin TL'lik kablo çalan şahıs polisten kaçamadı

150 bin TL'lik kablo çalan şahıs polisten kaçamadı

Bünyan'da pazaryeri ve terminal yapımı için altyapı çalışmaları başladı

Bünyan'da pazaryeri ve terminal yapımı için altyapı çalışmaları başladı

Çok Okunanlar
1
Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

2
Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Sarız’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

3
Pınarbaşı'nda kaza

Pınarbaşı'nda kaza

4
Eski Belediye Başkanı Celal Kayır'ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

Eski Belediye Başkanı Celal Kayır’ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

5
Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

6
Bir Hafta Bir Yazar: Emişe Altun

Bir Hafta Bir Yazar: Emişe Altun

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven temmuzda azaldı

TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven temmuzda azaldı

Büyükşehir'den Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali

Büyükşehir’den Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali

DAHA FAZLA
Araç kiralayanlara boş senet imzalattılar, 'arıza var' deyip 17 kişiyi mağdur ettiler

Araç kiralayanlara boş senet imzalattılar, 'arıza var' deyip 17 kişiyi mağdur ettiler

Kumsmall'da K-POP ÇILGINLIĞI

Kumsmall’da K-POP ÇILGINLIĞI

Jandarma ekipleri kaçak sigara ele geçirdi

Jandarma ekipleri kaçak sigara ele geçirdi

Metruk binada yakalanan 2 şüpheli gözaltında

Metruk binada yakalanan 2 şüpheli gözaltında

İş yeri hırsızları yakalandı

İş yeri hırsızları yakalandı