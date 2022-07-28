Kumsmall'da K-POP ÇILGINLIĞI

Kayseri gibi mütedeyyin değerleri ön plana çıkmış 6 bin yıllık tarihi değerlere sahip bir şehirde, 12-18 yaş grubu gençler ve çocuklara yönelik 'cinsiyetsizleştirme' projesinin bir parçası olan K-POP çılgınlığının Kayseri Kumsmall alış veriş merkezinde önümüzdeki gün sergilenecek olması aileleri tedirgin ediyor.

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  • 28.07.2022 10:14
  • Güncelleme: 28.07.2022 10:53
Kumsmall'da K-POP ÇILGINLIĞI
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Geçtiğimiz hafta Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen KUMSMALL alış merkezinde böyle bir çılgınlığın sergilenmesine itiraz eden aileler ve Kumsmal yönetimi mağaza sahiplerinden bazı kimseler, bu çılgınlığa birinin son vermesi gerektiğini belirttiler.

Güney Kore'den dünyaya bir virüs gibi yayılan K-pop çılgınlığı özellikle Z kuşağı ile Y kuşağını açık hedef haline getiriyor. Tarzları ve yaklaşımlarıyla ‘örnek’ alınan bu gruplar ne yazık ki aileler ve ergenlik çağındaki Z kuşağını etkisi altına alıyor.

Gençlerin kimlik kargaşası yaşadığı ergenlik döneminde, gençlere özellikle ‘cinsiyetsizliğin’ pazarlanmaya çalışıldığını belirten uzmanlar, dünyada her geçen gün artan ‘biseksüel pazara’ dikkat çekiyorlar.

Belli kesimlerin dünyada özellikle gençleri cinsiyetsizliğe yönlendirmek için, müzik grupları ve film sektörünü kullanarak, büyük miktarlarda finansman ayırarak Türkiye gibi Müslüman ülkelerde piyasa edinmeye çalıştıkları ifade ediliyor.

Ailelerin gerekli denetimi sağlaması gerektiğinin altını çizen uzmanlar, küçük yaştan itibaren çocuklara değerler eğitimi verilerek, savrulmaların önüne geçilebileceğini ifade ediyorlar.

Haber Merkezi

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