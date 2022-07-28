Araç kiralama firma sahiplerine ‘nitelikli dolandırıcılık’ operasyonu

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayetler üzerine harekete geçti. Kentte faaliyet gösteren araç kiralama firması (Rent A Car) sahibi şüphelilerin araç kiralayan müştekilere boş senetleri imzalattıktan sonra araçlarda arıza olduğu bahane edilerek senetlerin sonradan doldurulmak suretiyle araç kiralayan ve kefil olan müştekilerden paraları farklı tehdit yöntemleri de kullanarak tahsil etmeye çalıştıkları belirlendi. Yine bazı senetleri yüksek meblağlarla doldurup elden borç para verdiklerini belirterek müştekiler hakkında icra takibi başlattıkları da ortaya çıktı. Bu suretle araç kiralayan ve kefil olan 17 kişiyi yaklaşık 1 milyon 48 bin 385 lira tutarındaki senetlerle mağdur ettikleri tespit edilen kişilere yönelik operasyon yapıldı. Organize bir şekilde ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘açığa imzanın kötüye kullanılması’ ve ‘tehdit’ suçlarını işledikleri anlaşılan 8 şüpheli yakalandı. C.A., S.B., M.G, A.C., O.S, K.S, A.T., H.A isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yeri adreslerinde yapılan aramalarda ise değişik şahıslar adına düzenlenmiş çok sayıda imzalı boş senetler de ele geçirildi.

Sağlık kontrolü sonrası emniyete götürülen şüphelilerden 2’si buradaki ön sorgusunun ardından serbest bırakıldı. 6 şüpheli ise, emniyetteki işlemlerin ardından haklarında düzenlenen evraklarla birlikte adli makamlara sevk edildi.