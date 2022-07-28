Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen emekli oldu

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde 2017 yılından beri kaymakamlık yapan Haluk Sezen emekli oldu.  

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  • 28.07.2022 16:35
  • Güncelleme: 28.07.2022 16:35
Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen emekli oldu

 Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen’in emekli olması nedeniyle Hacılar Belediyesi ev sahipliğinde veda yemeği düzenlendi. Yemeğe Kaymakam Sezen’in yanı sıra İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, KOM Şube Müdürü Ergün Aras, Hacılar İlçe Jandarma Komutan Vekili Ergin Emir, Hacılar İlçe Emniyet Müdür Vekili Sami Özcan, daire müdürleri, kaymakamlık ve belediye çalışanları katıldı. 

Kaymakam Sezen ile görev süresince başarılı işlere imza attıklarını söyleyen Hacılar Belediye Başkan Bilal Özdoğan, “Vedalar zordur ama şunu biliyoruz ki Kaymakam Beyin göreve başladığı Eylül 2017’den itibaren 5 yıla yakın bir süreçte gerçekten el ele, omuz omuza verdiğimiz sıkıntılı günlerimizin olduğu zamanlardan geçtik. Ama el birliğiyle tüm sıkıntılarımızı aştık. Kaymakam Bey ile her zaman eğitim konusunda ilçemizdeki çocuklarımız için tüm gücümüzle birlik içerisinde çalıştık. Sayın Kaymakamımız bizim ağabeyimiz, bir devlet büyüğümüz kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu

Hacılar’a geldiği günden bugüne dolu dolu 5 yıl görev yaptığını ifade eden Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen ise, “Gerek eğitim gerekse sağlık ve güvenlik konularında ilçeye her türlü hizmeti tüm arkadaşlarımızla birlikte sunduk. Fakirimizi aç yatırmayacağız dedik ve bunu da başardığımızı düşünüyorum. Görev süremde dolu dolu işler yaptığımıza inanıyorum.  Özellikle eğitim konusunda yoğun bir çalışmamız oldu. İnşallah benden sonra gelecek arkadaşımızda aynı gayretle çalışacak” diye konuştu.

1ha

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