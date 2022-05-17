Annesi ve tanımadığı kadını yaralayan şahıs yakalandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı annesi ve bir kadını tabancayla yaraladıktan sonra kaçan şahıs yakalandı.

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  • 17.05.2022 18:39
  • Güncelleme: 17.05.2022 19:42
Annesi ve tanımadığı kadını yaralayan şahıs yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı annesi ve bir kadını tabancayla yaraladıktan sonra kaçan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Halikarnas Sokak üzerinde meydana gelen olayda H.K., tartıştığı annesi G.B.’yi yaralayarka kaçtı. Daha sonra kaçarken rastgele ateş eden H.K., Yemlik Sokak üzerindeki evinde oturan Ş.Y.’yi de yaralayarak kayıplara karışmıştı. Olayın ardından anne G.B. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmış, hafif yaralı Ş.Y. ise ayakta tedavi edilmişti. Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisi H.K.’yi düzenledikleri operasyonla suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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İHA

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