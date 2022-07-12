Anneleri ölen yavru leylekler koruma altına alındı
Kayseri'de anneleri telef olan yavru leylekler koruma altına alındı.
- 12.07.2022 19:03
- Güncelleme: 12.07.2022 19:39
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de anneleri telef olan yavru leylekler koruma altına alındı.
Develi ilçesinde bir direğin üzerindeki yuvada 2 tane yavru leyleğin kaldığını, anne leyleğin ise bir aracın çarpması sonucu telef olduğunu gören vatandaşlar durumu ihbar etti. Harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ekiplerinin de yardımı ile yuvaya ulaştı. Yuvalarından alınan yavru 2 leylek, tedavi altına alındı.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN