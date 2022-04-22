Anneannesini boğduğu iddiasıyla gözaltına alındı

Olay, Yeşilhisar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Yastıkçılar Sokak üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre İ. A. isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle anneannesi 76 yaşındaki Hava Ruhcan ile tartıştı. İddiaya göre psikolojik sorunları olan İ.A. anneannesinin boğazını sıktı ve daha sonra 112 Çağrı Merkezi’ni aradı.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, Hava Ruhcan’ı Yeşilhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ruhcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli İ.A. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.