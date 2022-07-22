Ankara – Kayseri hızlı tren hattının temeli yarın atılıyor

 Ankara – Kayseri arasındaki 7 saatlik ulaşım yolunu 2 saate indirecek olan Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'nın temeli yarın atılacak.

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  • 22.07.2022 15:14
  • Güncelleme: 22.07.2022 15:14
Ankara – Kayseri hızlı tren hattının temeli yarın atılıyor

Hızlı tren hattının temel atma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katılacak.  

Ankara – Kayseri arasındaki 7 saatlik ulaşım yolunu 2 saate indirecek olan Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'nın temeli yarın atılacak. Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki Yerköy YHT Garı ile Kayseri arasında yapılacak Yerköy-Kayseri yüksek standartlı demir yolu, tamamlandığında Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demir Yolu ile birleştirilecek. Çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olacak hattın tamamlanmasıyla birlikte mevcut konvansiyonel demir yoluyla 7 saat süre Ankara-Kayseri yolu 2 saate inecek.

1ha

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