Ankara – Kayseri hızlı tren hattının temeli yarın atılıyor

Hızlı tren hattının temel atma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katılacak.

Ankara – Kayseri arasındaki 7 saatlik ulaşım yolunu 2 saate indirecek olan Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'nın temeli yarın atılacak. Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki Yerköy YHT Garı ile Kayseri arasında yapılacak Yerköy-Kayseri yüksek standartlı demir yolu, tamamlandığında Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demir Yolu ile birleştirilecek. Çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olacak hattın tamamlanmasıyla birlikte mevcut konvansiyonel demir yoluyla 7 saat süre Ankara-Kayseri yolu 2 saate inecek.