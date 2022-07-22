Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi, Uzman Eller Proje Desteği ve Sertifikalı Tohum Üretim Desteği ödemeleri olarak toplamda çiftçilere verilecek olan 87 milyon liralık ödemelerin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu. Kirişci yaptığı açıklamada 87 milyon 22 bin 278 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kirişçi tarafından yapılan açıklamaya göre çiftçilere, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 68 milyon 234 bin 2 lira, Uzman Eller Proje Desteği kapsamında 9 milyon 236 bin 854 lira ve Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında 9 milyon 551 bin 422 lira olmak üzere toplam 87 milyon 22 bin 278 liralık ödeme yapılacak.