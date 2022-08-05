Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent Raylı Sistem Hattı'nda sona yaklaşıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent Raylı Sistem Hattı inşaatında sona yaklaşıldı.

PAYLAŞ
  • 05.08.2022 10:38
  • Güncelleme: 05.08.2022 10:38
Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent Raylı Sistem Hattı'nda sona yaklaşıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tınaztepe bölgemizden Kumsmall bölgesine olan 6,7 kilometrelik hattın ulaşımı rahatlatacağını söyledi. 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı süren Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent Raylı Sistem Hattı’ndaki çalışmaları yerinde inceleyerek çevre düzenlemesiyle ilgili paydaşlarla istişare toplantısı düzenledi. Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent Raylı Sistem Hattı çalışmalarından sona yaklaşıldığını söyleyen Büyükkılıç, “Tınaztepe bölgemizden Kumsmall bölgesine olan 6,7 kilometrelik hattımızın son anlarına yaklaşmış durumdayız. Hatlarımızın yapımı, imalatı tamamlandı. İnşallah çevre düzeniyle, detaylardaki yapılacak çalışmalar ile Allah’ın izniyle en geç Ekim ayı itibariyle buradaki hattımızın aktif olarak faaliyete geçeceğini paylaşmak istiyoruz. İnşallah Kayseri’mizde Talas bölgemizdeki hattımız ve bu bölgemizdeki hattımızın da eklenmesiyle yaklaşık 48 kilometreye ulaşan konforlu bir tramvay hattımız ortaya çıkmış olacak. Ulaşımı rahatlatmış olacak. Vatandaşlarımızın da erişimini kolaylaştırmış olacak. Hem Şehir Hastanemize hem Nuh Naci Yazgan Üniversitemize hem Kumsmall’a hem de otogarımıza vatandaşlarımız rahatlıkla ulaşmış olacak” şeklinde konuştu. 

Raylı sistem hatları çalışmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve emeği geçenlere teşekkür eden Büyükkılıç, “Birimlerimizin dayanışmasıyla, elektrik şirketimizin, KASKİ’mizin, fen işlerimizin, ulaşım birimimizin ve yüklenici firmalarımızın dayanışmasıyla, koordinasyonu sağlayıp, güzel bir ortam sağlanmış oldu. Yapıcı yaklaşımlarıyla Kayserigaz’ı, Türk Telekom’u ve AYGM’yi de unutmayalım. Bu hizmetleri verirken Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, emeği geçen tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Yapılan bu çalışmanın şehrimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyoruz” ifadelerini kullandı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Benzin ve motorine indirim beklentisi

Benzin ve motorine indirim beklentisi

Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

ERÜ'lü öğrenciler elektrikli araç yaptı, sırada savunma sanayii var

ERÜ’lü öğrenciler; elektrikli araç yaptı, sırada savunma sanayii var

Başkan Büyükkılıç, 3'üncü Kapadokya Ürgüp Balon Festivali'ne Katıldı

Başkan Büyükkılıç, 3'üncü Kapadokya Ürgüp Balon Festivali'ne Katıldı

Kale içi dükkanlar kiraya verilecek

Kale içi dükkanlar kiraya verilecek

MÜSİAD Kayseri 5 ülkeye iş gezisi düzenleyecek

MÜSİAD Kayseri 5 ülkeye iş gezisi düzenleyecek

Çok Okunanlar
1
Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Sarız’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

2
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

3
Pınarbaşı'nda kaza

Pınarbaşı'nda kaza

4
Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

5
Bir Hafta Bir Yazar: Emişe Altun

Bir Hafta Bir Yazar: Emişe Altun

6
Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hukukçu Niyazi Ünalmış: 'İsim değişikliği davaları uzun sürmeyen ve az masraflı davalardır'

Hukukçu Niyazi Ünalmış: “İsim değişikliği davaları uzun sürmeyen ve az masraflı davalardır”

Talas'ın tarım ve hayvancılığa desteği sürüyor

Talas'ın tarım ve hayvancılığa desteği sürüyor

DAHA FAZLA
Büyükkılıç: 'Esnaf dostu bir belediyeyiz'

Büyükkılıç: 'Esnaf dostu bir belediyeyiz'

Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Kocasinan'da kentsel dönüşümle Seyrani'ye yeni bir çehre

Kocasinan'da kentsel dönüşümle Seyrani'ye yeni bir çehre

Erciyes tırmanışında düşerek yaralanan dağcının imdadına jandarma yetişti

Erciyes tırmanışında düşerek yaralanan dağcının imdadına jandarma yetişti

Başkan Büyükkılıç: 'Sahabiye'de hem uzlaşma devam ediyor hem de metruk binalar yıkılıyor'

Başkan Büyükkılıç: 'Sahabiye'de hem uzlaşma devam ediyor hem de metruk binalar yıkılıyor'