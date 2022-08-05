Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent Raylı Sistem Hattı'nda sona yaklaşıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tınaztepe bölgemizden Kumsmall bölgesine olan 6,7 kilometrelik hattın ulaşımı rahatlatacağını söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı süren Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent Raylı Sistem Hattı’ndaki çalışmaları yerinde inceleyerek çevre düzenlemesiyle ilgili paydaşlarla istişare toplantısı düzenledi. Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent Raylı Sistem Hattı çalışmalarından sona yaklaşıldığını söyleyen Büyükkılıç, “Tınaztepe bölgemizden Kumsmall bölgesine olan 6,7 kilometrelik hattımızın son anlarına yaklaşmış durumdayız. Hatlarımızın yapımı, imalatı tamamlandı. İnşallah çevre düzeniyle, detaylardaki yapılacak çalışmalar ile Allah’ın izniyle en geç Ekim ayı itibariyle buradaki hattımızın aktif olarak faaliyete geçeceğini paylaşmak istiyoruz. İnşallah Kayseri’mizde Talas bölgemizdeki hattımız ve bu bölgemizdeki hattımızın da eklenmesiyle yaklaşık 48 kilometreye ulaşan konforlu bir tramvay hattımız ortaya çıkmış olacak. Ulaşımı rahatlatmış olacak. Vatandaşlarımızın da erişimini kolaylaştırmış olacak. Hem Şehir Hastanemize hem Nuh Naci Yazgan Üniversitemize hem Kumsmall’a hem de otogarımıza vatandaşlarımız rahatlıkla ulaşmış olacak” şeklinde konuştu.

Raylı sistem hatları çalışmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve emeği geçenlere teşekkür eden Büyükkılıç, “Birimlerimizin dayanışmasıyla, elektrik şirketimizin, KASKİ’mizin, fen işlerimizin, ulaşım birimimizin ve yüklenici firmalarımızın dayanışmasıyla, koordinasyonu sağlayıp, güzel bir ortam sağlanmış oldu. Yapıcı yaklaşımlarıyla Kayserigaz’ı, Türk Telekom’u ve AYGM’yi de unutmayalım. Bu hizmetleri verirken Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, emeği geçen tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Yapılan bu çalışmanın şehrimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyoruz” ifadelerini kullandı.