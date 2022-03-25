Anadolu'nun ilk kilisesinde 'Miçing' ayini

Anadolu'daki ilk kilise olarak bilinen Kayseri'deki Surp Krikor Lusaroviç Kilisesi'nde 'Miçing' ayini düzenlendi.

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  • 25.03.2022 11:55
  • Güncelleme: 25.03.2022 12:06
Anadolu'nun ilk kilisesinde 'Miçing' ayini
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Anadolu’daki ilk kilise olarak bilinen Kayseri’deki Surp Krikor Lusaroviç Kilisesi’nde ’Miçing’ ayini düzenlendi.

Ermeniler tarafından yapılan ve tarihte adına ilk defa 1191 yılında rastlanan Surp Krikor Lusaroviç Kilisesi, Miçing ayinine ev sahipliği yaptı. Ermeni Kiliseleri Anadolu Sorumlusu Avedis Tabaşyan’ın önderliğinde 5 papazın katılımı ile yapılan ayine Kayseri Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Zadik Toker, vakıf yönetim kurulu üyeleri ve az sayıda kişi katıldı. Mumların yakıldığı ayinde dualar edildi.

Kayseri Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Zadik Toker, “Bu ayin her sene rutin olarak tekrarlanan 7 haftalık ‘Miçing’ diye tabir ettiğimiz Paskalya orucunun ayinidir. Tam ortasına gelen zamanda her sene yapıyoruz. Normalde her sene İstanbul’dan çok insan geliyordu ama 2 yıldır pandemiden dolayı tedirgin oldular ve onun için gelemediler. İnşallah seneye daha çok insanla katılım olacaktır" ifadelerini kullandı.

Miçing ayini nedir?

Ermeni cemaatinin ‘Büyük Oruç’ adını verdiği ibadette kilise törenlerinde birkaç özel düzenleme yapılır, kilise münzevi bir hayata geçer ve İncil okumaları uzar. Ortalama 40 gün süren Büyük Oruç’un ortasına denk gelen zamanda da Miçing ayini düzenlenir. Münzevi bir hayata geçen kilisede Büyük Oruç boyunca perdeler kapalı bir şekilde yapılan ibadet, Miçing ayininde perdeler açık biçimde yapılır. Büyük Oruç ibadetine özelikle Anadolu’da büyük önem verildiği için Miçing ayini, Anadolu’nun en eski Apostilik Ermeni kilisesi olarak bilinen Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nde başlatılır. 2013 yılında kilisenin resmi olarak ibadete açılmasının ardından diğer şehirlerden ve yurt dışından Ermeni cemaati de Miçing ayini için Kayseri’ye geliyor.

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İHA

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