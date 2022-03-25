Büyükşehir - hayırsever işbirliğinde yeni bir proje daha

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile hayırseverler Bekir Özmutlu ve İbrahim Yılmaz tarafından arasında cami yapımı için işbirliği protokolü imzalandı.

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  • 25.03.2022 11:07
  • Güncelleme: 25.03.2022 11:49
Büyükşehir - hayırsever işbirliğinde yeni bir proje daha
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile hayırseverler Bekir Özmutlu ve İbrahim Yılmaz tarafından arasında cami yapımı için işbirliği protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi hayırsever işbirliği ile kente yeni projeler kazandırmaya devam ederken, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç ile Özmutlu İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. adına hayırseverler Bekir Özmutlu ve İbrahim Yılmaz arasında cami yapımı için protokol imzalandı. Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleştirilen protokol imza törenine Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk ile hayırseverler Bekir Özmutlu ve İbrahim Yılmaz katıldı.

Büyükşehir Belediyesi ile Özmutlu İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. arasındaki protokol kapsamında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi’nde, bütün masrafların hayırseverler Bekir Özmutlu ve İbrahim Yılmaz tarafından karşılanacağı cami yapımı için imzalar atıldı.

Cami projesini inceleyen Büyükkılıç, “Besmeleyi çekiyoruz, imzayı atıyoruz. Ya Rabbi kolaylaştır, zorlaştırma, hayırla sonuçlandır” dedi.

Hayırsever-belediye işbirliğinin en güzel örneklerinden birine daha imza attıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Kadim kentimizde hemen hemen her okul, cami ve sağlık kuruluşu gibi her projenin bir hayırseveri var. Büyükşehir olarak bizler de tüm cömertliğiyle hayra koşan hemşerilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Hayırsever hemşerilerimizle birçok güzel projeye imza attık, yine el ele, gönül gönüle hayırlı projelerde işbirliğimiz devam ediyor. Hayırseverlerimize bu anlamlı hayırları için teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olsun diyoruz” şeklinde konuştu.

5 milyon Türk lirası muhammen bedel ile yapılacak cami projesi, 18 ay içerisinde tamamlandıktan sonra kullanım için Kayseri İl Müftülüğü’ne teslim edilecek.

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İHA

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