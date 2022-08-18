Anadolu Buluşmaları'nda ‘Dijital Çağ ve Dönüşen Dünya’ konuşulacak

Anadolu Buluşmaları Sempozyumu’nun başlamasına kısa süre kaldı. Sempozyumla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Anadolu Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Aldemir, pandemi ile dünyanın çok hızlı dijitalleştiğini, dijital çağı yakalamak için bu sene Anadolu Buluşmalarında “Dijital Çağ ve Dönüşen Dünya” konusunu işleyeceklerini söyledi.

Bu yıl 16’ncısı düzenlenecek olan Anadolu Buluşmaları Sempozyumu, 22-26 Ağustos tarihleri arasında Ankara Kızılcahamam’da gerçekleşecek. Her yıl ayrı bir konunun ele alındığı sempozyumda bu sene ‘Dijital Çağ ve Dönüşen Dünya’ konusu ele alınıyor. Alanında uzman yazarlar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve Diyanet İşleri başkanları da konuşmacı olarak yer alıyor. Anadolu Federasyonu Başkanı Turgay Aldemir ve federasyon yöneticileri, konuyla ilgili İstanbul’da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Konuşmacı listesinde önemli isimler göze çarpıyor

Düzenlenecek sempozyumun açılış konuşmasını Anadolu Federasyonu Başkanı Turgay Aldemir yapacak. Sempozyuma İlahiyatçı Yazar Ali Rıza Temel, Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Necmi Gürsakal, Dijital Çağda Müslüman Kalmak gibi önemli kitapların yazarı Nazife Şişman, 500’ün üzerinde yayına sahip Prof. Dr. Erol Göka, MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar, Marmara Eğitim Kurumları Kurucusu Hüseyin Şimşek, İLKE Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, Akademisyen Prof. Dr. Ömer Çaha, 16’ncı ve 17’nci Diyanet İşleri Başkanları Prof. Dr. Mehmet Görmez ve Prof. Dr. Ali Bardakoğlu da konuşmacı olarak katılacak.

Dijital hukuk, dijital ahlak konuları öne çıkacak

Aldemir, pandeminin etkisiyle dünyanın çok hızlı dijitalleştiğini ve dijital çağı yakalamak için bu sene Anadolu Buluşmalarında ‘Dijital Çağ ve Dönüşen Dünya’ konusunu işleyeceklerini söyledi.

Ankara Kızılcahamam’da gerçekleşecek sempozyum hakkında bilgi veren Turgay Aldemir, “Etkinliğimizde ‘dijital çağ hukuku’, ‘dijital çağda aile olmak’ ve ‘dijital ahlak’ konularının öne çıkıyor. Programımız her gün sabah ve akşam olmak üzere iki oturum şeklinde düzenlenecek” dedi.

Çocuk Buluşmalarının ikincisi gerçekleşiyor

Anadolu Buluşmaları içerisinde çocuklar için de bir etkinlik planlandı. Anadolu Çocuk Buluşmaları adı verilen etkinliğe de değinen Aldemir, “Evde Karakter Eğitimi komisyonumuz tarafından 2021 yılında başlatılan Anadolu Çocuk Buluşmaları’nın 2’ncisi 4-11 yaş çocuklarımız için farklı illerden birbirinden yetenekli, kıymetli ve gönüllü eğitimcilerimizin katkıları ile gerçekleşiyor. Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Anadolu Buluşmalarına katılan ailelerin çocuklarının daha kaliteli vakit geçirebilmelerini ve belirlenen konu ve temalarla ilgili farkındalıklarının artmasını sağlamak, öğrenmenin ve bilinçlenmenin eğlenerek de gerçekleşebileceğini görmeleri amacı taşıyor. Program içeriğimizi Anadolu buluşmalarının üst başlığına uygun ve paralel olacak şekilde belirlendi. Bu vesileyle çocuklar ebeveynleri ile aynı konuları kendi dünyalarına uyarlanmış hali ile görmüş, konuşmuş, tartışmış, uygulamış ve özümsemiş olacaklar” ifadelerini kullandı.

Suriyelilerin dünyaya açılan kapısı Anadolu Kültür Merkezi

Turgay Aldemir, düzenlenen etkinlikte Suriye’de terörden arındırılmış Azez, Afrin, El bab ve Cerablus’ta açılan Anadolu Kültür Merkezlerinin Suriyelilere normalleşme yolunda büyük katkı sağladığını belirterek, “Türkiye bölünmüş Suriye’yi birleştirmek için adımlar atıyor. STK olarak biz de elimizi taşın altına koyuyoruz. Açtığımız merkezlerde verilen eğitimler 8 bin kişiye ulaştı. Merkezlerimizle hemen her gün iletişim halindeyiz. Ayrıca sık sık ziyarette bulunuyoruz. Son Afrin ziyaretimle bir genç ile tanıştım. Kendisi bana bizim merkezimizden aldığı eğitimle ABD’deki bir çağrı merkezinde iş bulduğunu söyledi. Kendisi artık ABD’deki bir şirkette çalışıyor. Bu ve bunun gibi örneklerin artması için kurduğumuz merkezimiz Suriyeli kardeşlerimizin hayatlarına olumlu yönde dokunması bizi mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

Suriye sorununu aydın fikirli insanlar çözebilir

Ayrıca Suriye’deki güvenli bölgede Zeytin Dalı operasyonu öncesindeki ziyaretinden bir anekdot paylaşan Aldemir, “Suriyeli kardeşlerimiz ile görüşmemizde bize Zeytindalı Operasyonu’na bir şartla destek vereceklerini belirtti. Kendisine şartını sorduğumuzda kendilerine yardım çadırı getirilmemesi gerektiğini ve kültür merkezlerine, düşünce merkezlerine ihtiyaçları olduğunu aktardı. Bizim buradan çıkarımımız Suriye sorununu aydın fikirli insanlar çözebilir. Bizim bütün çalışmalarımız bu yönde” ifadelerini kullandı