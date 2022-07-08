Ambalajcı Mehmet Türkmen: “Hışır ambalaj eti tutmaz, buza yapışmaz, bakteri üretmez”

Kurban etlerini daha sağlıklı ve hijyenik saklamak isteyen vatandaşlar ambalaj satan dükkanların yolunu tuttu. Ambalaj satan Mehmet Türkmen, “Hışır ambalajlar eti tutmaz, buza yapışmaz, bakteri üretmez” dedi.

Kurban Bayramı hazırlıkları yapan vatandaşlar ambalaj satan dükkanların yolunu tuttu. 32 yıldır ambalaj satım işleri yapan Mehmet Türkmen, normalde Kurban Bayramlarında artan işlerinde son yıllarda düşüş yaşandığını söyledi. Vatandaşların geçen yıl 20 liraya aldıkları ambalaj fiyatlarının bu yıl 55 ve 60 lira olmasından dolayı işlerinden düşüş yaşadıklarını belirten Türkmen, “İşlerimiz normalde her Kurban Bayramı artıyordu. Ama son yıllarda bir düşüş gözlemliyoruz. İnsanlarımızın kimisi iyiye yöneliyor. Bizden iyi, kaliteli ürün istiyor. Kimisi de ekonomik şartlardan dolayı ucuz ürüne yöneliyor. Biz sektör olarak kötüyü tercih etmiyoruz. Yıllardır iyi ürünü insanlara sunmaya gayret gösterdik. Bunun içinde çaba veriyoruz. İyi mallarımızda kalite olduğu için kesinlikle buza yapışma gibi bir durum söz konusu değil. İyiyi bilen insanlara bunu izah ettiğimizde kaliteli ambalaj alıyor. Kimisi de var ne kadar anlatsan bildiğinden şaşmıyor. Onlar içinde yapabilecek bir şeyimiz yok. Ama genelde ambalaj alımında bir düşüş gözlemliyoruz. Bütçeleri uygun olmadığı için alamıyorlar” şeklinde konuştu.

Sattıkları en kaliteli ambalajın sert hışır ambalaj olduğunu ve hışır ambalajların ete yapışmadığını belirten Türkmen, “Hışır ambalaj eti tutmaz, buza yapışmaz. Buzdolabından çıktığında etin erimesini beklemeden tencereye atabiliyoruz. Çünkü mermerde beklediğinde et bakteri üretiyor. Bakteri üretmemesi için ürettiğimiz kalın hışır torbamız var. Herkese tavsiye ediyoruz. Sizin aracılığınızla da insanlara duyurmak istiyorum. Kesinlikle bakkal poşeti diye bildiğimiz naylon torbaları tercih etmesinler. Çünkü o poşetlerin buzu bırakmama gibi özellikleri var. Buzu bırakması için de beklemesi gerekiyor. Beklediği yerde de kıyma ve et bakteri üretiyor. Sağlıkları için iyi ve kaliteli olanı tercih etmeleri gerekiyor” diye konuştu.