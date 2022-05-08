Amatör maçta kavga çıktı

1’inci Amatör Küme müsabakasında

Sümerspor ile Pınarbaşı Belediyespor karşılaştı. Sümerspor 4-0 önde iken iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Taraftarın da sahaya girmesiyle kavga büyüdü. Bir kişi, başına aldığı darbe nedeniyle yaralandı. Maçın hakemi Nail Berkant Sarıkaya maçı tatil etti. Kafasına darbe alan Pınarbaşı Belediyesporlu futbolcu hastaneye kaldırıldı.