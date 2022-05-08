Amatör maçta kavga çıktı

Mimsin Serkent sahasında  Sümerspor ile Pınarbaşı Belediyespor maçında çıkan kavga nedeniyle bir kişi kafasından yaralandı, maç tatil edildi.

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  • 08.05.2022 20:31
  • Güncelleme: 08.05.2022 20:31
Amatör maçta kavga çıktı

1’inci Amatör Küme müsabakasında  
Sümerspor ile Pınarbaşı Belediyespor karşılaştı. Sümerspor 4-0 önde iken iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Taraftarın da sahaya girmesiyle kavga büyüdü. Bir kişi, başına aldığı darbe nedeniyle yaralandı. Maçın hakemi Nail Berkant Sarıkaya maçı tatil etti. Kafasına darbe alan Pınarbaşı Belediyesporlu futbolcu hastaneye kaldırıldı.

1ha

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