Yeniden Refah Partisi Melikgazi ilçe kongresini gerçekleştirdi

Hacılar Dijital İnteraktif Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kongreye YRP İl Başkanı Önder Narin, YRP ilçe başkanları, YRP Kadın Kolları Başkanı ve teşkilatı, gençlik kolları teşkilatı ve çok sayıda partili katıldı. Kongrede konuşma gerçekleştiren İl Başkanı Önder Narin, teşkilat olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

‘TÜRKİYE’NİN REFAHA ULAŞMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ’

Kongrelerin devam edeceğini ve teşkilat olarak 2023 seçimlerine hazırlandıklarını belirten Başkan Narin, “Gecemizi gündüzümüze katarak Genel Başkanımız Fatih Erbakan’ın Cumhurbaşkanı olarak Türkiye’yi refaha ulaştırması için çalışacağız. Biliyorsunuz navigasyon diye bir alet var. Bizim navigasyonumuz genel başkanımız, yol gösterenimiz. 2023 seçiminde, Yeniden Refah Partisi olarak, teşkilatımız olarak, öncelikle Kayseri’yi siyasi anlamda fethetmeye hazırız. Millî görüşe inanmış, davasına bağlı insanlar olarak tüm mazlumları kurtaracağız. Fetih bekleyen yerlere buradan müjdeyi veriyorum, milli görüş geliyor. Mazluma istediği hayatı vermeye geliyoruz. Biz yeter ki inanalım, inanınca yapılamayacak hiçbir şey yok. Gerçekleştirdiğimiz kongreye hayırlı olsun diyerek, Melikgazi İlçe Başkanımız Orhan Adıgüzel’e büyük bir yük veriyoruz. Bu yükün altından beraber kalkacağımıza inanıyoruz. Haftaya yapacağımız Kocasinan İlçe Teşkilatında da iki kat kalabalık bir şekilde herkesi bekliyorum” diye konuştu.

‘GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞACAĞIZ’

YRP Melikgazi İlçe Başkanı Orhan Adıgüzel de, “Davamıza canı gönülden bağlı, teşkilatımızla birlikte gece gündüz demeden var gücümüzle çalışacağız. Yeniden Refah Partisi milli görüş davasıdır. Melikgazi ilçemizin nüfusu 589 bin 791’dir. Sandık sayımız bin 122’dir. Seçmen sayımız 374 bin 191’dir. Mevcut Melikgazi üye sayımız bin 188 kişidir. Üye çalışmalarımız devam edecektir. Ramazan boyunca Genel Başkanımızın bizlere göndermiş olduğu bayram ekipmanlarını vatandaş ve esnaflarımızı birebir ziyaret ederek kendilerine ulaştırdık. Oldukça da olumlu tepkiler aldık. Teşkilatımıza da üye olarak kaydolan vatandaşlarımız var, Allah sayılarını arttırsın diyoruz. Saygı, sevgi, hoşgörü ve tevazu içerisinde Kayserimize yakışır bir şekilde seçim çalışmaları yaparak gören göz duyan kulak olmak için, milletimizin kurtuluşu olmak için çaba göstereceğiz” şeklinde konuştu.

