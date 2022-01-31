Altın bir aydır sabit seviyelerde

Merkez Bankası ve FED'in politika faizi kararlarının altın fiyatlarına etkisine dikkat çeken sarraf İhsan Gülderdi, "Son bir aydır sabit görünüm devam etmekteydi. 16 Ocak'ta Merkez Bankası faiz oranlarını sabit tuttu. Altın ve döviz fiyatları da sabit seviyede gitmeye devam etti. 26 Ocak'ta FED'in açıklamasıyla birlikte ons altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketler gözlemlendi. 1850 dolar civarındaki ons fiyatları 1780 dolarlara kadar geriledi. Bu da altın fiyatlarını haliyle aşağı yönde hareket ettirdi. Has altın fiyatı 810 liradan 775 liraya, çeyrek altın ise 1330 liradan 1250 liraya kadar düştü" diye konuşarak bilgilendirmede bulundu.

Piyasadaki uzun vadeli beklentilerini de anlatan Gülderdi, "FED'in bu yıl 5 kez faiz arttırması bekleniyor. Bu, ons ve altın fiyatları üzerinde yukarı yönlü hareketlere neden olabilir. Döviz fiyatları üzerinde de son birkaç ay içerisinde aşağı yönlü hareketler olabilir" diye konuştu. Gülderdi, son dönemlerdeki siyasi konjonktürün de altın fiyatlarının seyrini değiştirebileceğini işaret etti.