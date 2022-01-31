KADES uygulaması 283 kadın için alarm verdi

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) verileri açıkladı.

PAYLAŞ
  • 31.01.2022 11:59
  • Güncelleme: 31.01.2022 11:59
KADES uygulaması 283 kadın için alarm verdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) verileri açıkladı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddet Büro Amirliği ekipleri 2021 yılında, 283 KADES ihbarına müdahale ederken, bin 296 aile içi şiddet olayına müdahale etti. 2018 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen KADES uygulamasının yaygınlaşması ve kadınların bilgilendirmesi için çalışmalarına aralıksız devam eden Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddet Büro Amirliği ekipleri, sokaklarda kadınlara broşür dağıtarak KADES uygulaması hakkında bilgi verdi. Uygulamayı yüklemek isteyen kadınların telefonlarına uygulamaları indirerek bilgilendirdi.

KADES uygulaması indirildikten sonra acil bir durumda butona basan kadınların çağrıları direk Emniyet Birimlerine Alarm şeklinde düşüyor. İhbarı alan emniyet birimleri olay yerine en yakın ekibi yönlendirerek olaya müdahale ediyor.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddet Büro Amiri Komiser Arzu Koç, “KADES yani Kadına Destek Programı, Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanarak uygulamaya sunulmuş resmi bir acil müdahale programıdır. Program çocuklara ve kadınlara yönelik şiddet, taciz gibi kötü olayların önüne geçmek için hazırlanmış acil müdahale programıdır. Akıllı cep telefonu kullanıcısı kadınlar uygulama mağazalarından ücretsiz olarak indirdikleri programı T.C. kimlik numaralarını girerek ve EGM’ den gelecek aktivasyon koduyla aktif hale getirebilmektedirler. Uygulama ile şiddete uğrayan kadınlar acil durumlarda cihazlarının konum bilgilerini açarak tek tuşla 155 polis acil çağrı merkezine ulaşabilmeleri ve yardım çağrısının yapıldığı yere en yakın ekip ve devriyenin sevk edilerek müdahale edilmesi sağlanmaktadır. Programı indirmek için her hangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır. Her yaştaki kadın programı indirerek kullanabilir. Şiddetin karşısında, şiddet mağduru kadının yanında olmak için KADES’i indirin ve yakınlarınıza indirtin” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor kaptanı İlhan Parlak: 'Hedefimiz ilk 10 içinde olmak'

Kayserispor kaptanı İlhan Parlak: 'Hedefimiz ilk 10 içinde olmak'

Kayserispor'un Antalya kampı sona erdi

Kayserispor'un Antalya kampı sona erdi

Elektronikçiler Odası'nda Mehmet Alan güven tazeledi

Elektronikçiler Odası'nda Mehmet Alan güven tazeledi

Yeniden Refah Partisi Ocak Ayı Divan toplantısı gerçekleştirdi

Yeniden Refah Partisi Ocak Ayı Divan toplantısı gerçekleştirdi

Kayseri'ye şiddetli kar uyarısı

Kayseri'ye şiddetli kar uyarısı

Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

Erciyes’te hafta sonu yoğunluğu

Çok Okunanlar
1
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

2
Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Kendini asan kadın hayatını kaybetti

3
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

4
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

5
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

6
Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın bir aydır sabit seviyelerde

Altın bir aydır sabit seviyelerde

İl Müftüsü Akkuş: '3 ayları dua ederek değerlendirmemiz gerek'

İl Müftüsü Akkuş: '3 ayları dua ederek değerlendirmemiz gerek'

DAHA FAZLA
Kadir Danacıoğlu kickboksta Türkiye Şampiyonu oldu

Kadir Danacıoğlu kickboksta Türkiye Şampiyonu oldu

Akaryakıta çifte zam bekleniyor, motorin 15 lirayı aşacak

Akaryakıta çifte zam bekleniyor, motorin 15 lirayı aşacak

Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

Kayseri’de koronavirüs sayısı arttı

Kayseri'de kar yağışı tekrar başladı

Kayseri’de kar yağışı tekrar başladı

Domuzu telefonuyla çekerken saldırıya uğradı

Domuzu telefonuyla çekerken saldırıya uğradı