Altay Bayındır: 'Hoca, babacan bir yaklaşım sergiliyor'

Son günlerde eleştirilerin hedefinde olan isimler arasında yer alan Altay Bayındır, Fenerbahçeli taraftarların sık sık protestolarına maruz kalmıştı. Başta Jorge Jesus olmak üzere Ali Koç gibi isimlerden Altay Bayındır'a destek, taraftara ise eleştiri gelmişti. Jorge Jesus mikrofonlarına yaptığı açıklamada, Altay'ı eleştiren beni eleştirmiş sayılır. Bu yüzden Altay'ı eleştirmek yerine desteklemeleri yönünde çağrılar yapmıştı. Taraftarları sert bir dille uyaran Jesus, ilerleyen süreçlerde eylemlerin devam etmesi durumunda çok daha farklı çözümler uygulayacağını dile getirdi. Altay Bayındır ise yaşanan bu sürecin ardından protestoların olabileceğini ve kaleciliğin zor olduğunu dile getirmişti.

İstanbulspor maçı sonrasında da açıklamalarda bulunan Bayındır; “Elimizden geleni yapıyoruz. Zaten hoca da bu yüzden bizlere sahip çıkıyor. Sistem odaklı olup, o sistemi uygulamaya çalıştığımız için. Özellikle böyle büyük bir camiada oynuyorsanız ve güzel bir gidişat varsa... Lider olmak zordur. Lider kalmak ondan daha da zordur. Bunun mücadelesi içerisindeyiz. Bugün kazandığımız için çok mutluyuz. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Şimdi bir Avrupa maçımız var. O maçı da mutlaka kazanmamız gerekiyor. İnşallah onu da kazanıp yolumuza sağlam bir şekilde devam ederiz. Hoca benim olduğu gibi her oyuncunun arkasında. Her zaman bizleri destekliyor. Bizler de sistemine uygun şekilde oynamaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Zaten hoca da bu yüzden bizlere sahip çıkıyor. Sistem odaklı olup o sistemi uygulamaya çalıştığımız için. Önemli olan kazanmak. Hocanın bizim arkamızda durması, her oyuncu için hem özgüven veriyor hem de daha çok cesaretlendiriyor. Biz her gün toplantı yapıyoruz, her gün birçok şeyi konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Her şey masaya yatırılıyor. Sağ olsun hocamız bütün oyunculara, hepimize sahip çıkıyor. Bu da bizim için çok önemli. Babacan bir tavırla hepimize sahip çıkıyor. Biz de onun söylediklerini, onun yaptırmak istediklerini sahada en iyi şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Bir olduğumuz zaman daha da güçlü hissediyoruz. Sahada daha iyi mücadele ediyoruz. Hem kendi adıma hem takım adına iyi bir gidişat var. Biz her şeyin analizini yapıyor, konuşuyoruz. Ben şimdi eve gittiğim zaman maçı defalarca tekrar tekrar izliyorum. Dolayısıyla bütün analizleri kendi aramızda konuşup yapıyoruz. Taraftarımız da bize destek oluyor. Sağ olsunlar bugün çok taraftar gelmiş, canı gönülden teşekkür ederiz hepsine. Onlar bize destek çıktığı zaman biz de arkamızda sağlam bir güç hissediyoruz ve o şekilde mücadele ediyoruz. Geriye de düşsek öne de geçsek mücadelemiz hep aynı şekilde olacak.” ifadelerini kullandı.

Çok Gol Atıyoruz

Sezon genelinde çok gol attıklarını ve gol konusunda son derece iştahlı olduklarını dile getiren tecrübeli file bekçisi; “Bu sezon Fenerbahçe'nin 103 gollü sezonu tekrarlanır mı?" sorusu üzerine, "Önde oynuyoruz takım olarak. Nasıl bir futbol oynadığımız zaten

gözüküyor. İnşallah o sayılara ulaşır, hatta geçeriz. İyi bir gidişat var. Çok gol atıyoruz. Göreceğiz bakalım, belki geçeriz o skoru ve güzel olur. Bugün zaten birçok kez oldu bu. 6-7 pozisyon oldu ve çoğu iyi bir şekilde geçti. Savunma hattımız önde oynuyor. Hocamızın bir sistemi var. Biz de futbolcular olarak hocamız bize ne söylerse onu yapmakla görevliyiz. Onu yapmaya çalışıyoruz. Farklı, güzel ve rakipleri baskı altına aldığımız bir sistemle oynuyoruz. Bizler de daha iyi, daha başarılı olmak için ne gerekiyorsa yapmaya çalışacağız.Evet bu çok önemli. Defalarca bu pozisyonları yaşadığınız zaman da farklı bir bakış açısı, tecrübe oluyor. İnşallah çalışıp, gelişip daha iyilerini yaşarız.” sözlerini kullandı.