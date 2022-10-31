Prestijli Kent Atölyesi Kayıtları Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.'nin (KAYMEK) hayata geçirdiği ve birbirinden özel sanat branşlarında düzenlenecek kursların yanı sıra sanatçıların da ağırlanacağı Kent Atölyesi projesinde kayıtlar devam ediyor.

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  • 31.10.2022 11:19
  • Güncelleme: 31.10.2022 11:22
Prestijli Kent Atölyesi Kayıtları Devam Ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin (KAYMEK) hayata geçirdiği ve birbirinden özel sanat branşlarında düzenlenecek kursların yanı sıra sanatçıların da ağırlanacağı Kent Atölyesi projesinde kayıtlar devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın 150. Yılda 150 Projesi çerçevesinde yepyeni bir prestij projesini daha hayata geçirdi. Medeniyetler şehri Kayseri’de sanata ve sanatçıya karşı büyük bir duyarlılıkla hazırlanan Kent Atölyesi projesi, Kayserililere hizmet verecek. Tarihi Kayseri Mahallesi’nde bulanan Kent Atölyesi’nde modern ve tam donanımlı dersliklerde çok farklı sanat branşlarında kurslar düzenlenecek. Sanatçıların koleksiyonlarının yer alacağı Kent Atölyesi’nde sergiler, workshoplar ve etkinlikler yapılacak. Ebru, kaligrafi, yağlı boya resim, kâğıt rölyef yapımı ve dolgu oyuncak bebek yapımı gibi branşların yer alacağı Kent Atölyesi’nde kurslar yüz yüze eğitim ile gerçekleştirilecek.

Kayıtları devam eden Kent Atölyesi’nde açılacak olan kursları incelemek ve kayıt olmak için www.kaymekonline.com adresinden işlemler gerçekleştirilebiliyor.

İHA

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