Altan Aydemir: Gurbetçiler yeme – içme sektörüne canlılık getirdi

Yaklaşık 2 yıl süren koronavirüs süreci, sağlık başta olmak üzere, eğitim, ulaşım ve hizmet sektörünü olumsuz etkiledi. Bu sürede, sınırlamalar nedeniyle müşteri bulamayan birçok lokanta kapandı. Ayakta kalanlar ise tedbirlerin kalktığı ilk yaz sezonunu geçiriyor. Bu aylarda memleketlerine dönen gurbetçiler de, hizmet sektörü için can suyu oldu. Kayseri’de yeme - içme sektörü temsilcileri de yaşanan gurbetçi yoğunluğundan memnun. Pandemi dönemi sonrası yaşanan hareketlilik hakkında konuşan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, “Gurbetçi kardeşlerimizi her sene bekliyoruz. Onların gelmesiyle her sektöre olduğu gibi yeme – içme sektörüne de canlılık getirdiler. Teşekkür ediyoruz. İnşallah sağlıklı gelip, sağlıklı giderler. Onlar gelince Kayseri ekonomisine ciddi katkıda bulunuyorlar. Kayseri ekonomisine ciddi katkıları var. O dönemlerde istihdamı artırıyoruz. Tüm tatilcilerimize teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Bu sezon, geçen seneki kadar yoğunluk yok ama pandemiyi atlattık. O dönemlere bakarak şükür ediyoruz. Esnaf mutlu işine sarılıyor. O zamanlardan kalan sıkıntılar giderilmeye çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

“GURBETÇİLER ESNAFA DA KATMA DEĞER SAĞLIYORLAR”

Aydemir açıklamasının devamında, “Gurbetçilerimiz Kayseri’ye gelince Türk yemeklerine yoğunluk veriyorlar. Buradaki lezzeti oralarda bulamıyorlar. Burada Sabah, öğle ve akşam olarak 3 öğünü de dışarıda yiyorlar. Restoranlar, lokantalar, kebapçılar ve kafelerde bir yoğunluk var. Onlar da yapıyorlar ama burada bir başka oluyor. Bir de burada bir özlem ve hasret var. O nedenle bu lezzetleri burada tadıyorlar. Gurbetçiler esnafa da katma değer sağlıyorlar, kendilerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.