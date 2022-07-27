Altan Aydemir: Gurbetçiler yeme – içme sektörüne canlılık getirdi

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, kent ekonomisini canlandıran gurbetçilerin yeme – içme sektörüne de hareket getirdiğini söyledi. 

PAYLAŞ
  • 27.07.2022 17:41
  • Güncelleme: 27.07.2022 17:41
Altan Aydemir: Gurbetçiler yeme – içme sektörüne canlılık getirdi

Yaklaşık 2 yıl süren koronavirüs süreci, sağlık başta olmak üzere, eğitim, ulaşım ve hizmet sektörünü olumsuz etkiledi. Bu sürede, sınırlamalar nedeniyle müşteri bulamayan birçok lokanta kapandı. Ayakta kalanlar ise tedbirlerin kalktığı ilk yaz sezonunu geçiriyor. Bu aylarda memleketlerine dönen gurbetçiler de, hizmet sektörü için can suyu oldu. Kayseri’de yeme - içme sektörü temsilcileri de yaşanan gurbetçi yoğunluğundan memnun. Pandemi dönemi sonrası yaşanan hareketlilik hakkında konuşan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, “Gurbetçi kardeşlerimizi her sene bekliyoruz. Onların gelmesiyle her sektöre olduğu gibi yeme – içme sektörüne de canlılık getirdiler. Teşekkür ediyoruz. İnşallah sağlıklı gelip, sağlıklı giderler. Onlar gelince Kayseri ekonomisine ciddi katkıda bulunuyorlar. Kayseri ekonomisine ciddi katkıları var. O dönemlerde istihdamı artırıyoruz. Tüm tatilcilerimize teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Bu sezon, geçen seneki kadar yoğunluk yok ama pandemiyi atlattık. O dönemlere bakarak şükür ediyoruz. Esnaf mutlu işine sarılıyor. O zamanlardan kalan sıkıntılar giderilmeye çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

“GURBETÇİLER ESNAFA DA KATMA DEĞER SAĞLIYORLAR”

Aydemir açıklamasının devamında, “Gurbetçilerimiz Kayseri’ye gelince Türk yemeklerine yoğunluk veriyorlar. Buradaki lezzeti oralarda bulamıyorlar. Burada Sabah, öğle ve akşam olarak 3 öğünü de dışarıda yiyorlar. Restoranlar, lokantalar, kebapçılar ve kafelerde bir yoğunluk var. Onlar da yapıyorlar ama burada bir başka oluyor. Bir de burada bir özlem ve hasret var. O nedenle bu lezzetleri burada tadıyorlar. Gurbetçiler esnafa da katma değer sağlıyorlar, kendilerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri OSB Bölge Müdürlüğü'nde bayrak değişimi

Kayseri OSB Bölge Müdürlüğü'nde bayrak değişimi

Musa Dede son yolculuğuna uğurlandı

Musa Dede son yolculuğuna uğurlandı

Talas'ın müzik kurslarına ilgi büyük

Talas'ın müzik kurslarına ilgi büyük

Başkan Büyükkılıç'a Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan ve STK'lardan ziyaret

Başkan Büyükkılıç'a Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan ve STK'lardan ziyaret

Yahyalı Belediyesi gönül köprüleri kurmaya devam ediyor

Yahyalı Belediyesi gönül köprüleri kurmaya devam ediyor

Başkan Büyükkılıç, Şehir Polis Uluçay'ı mezarı başında andı

Başkan Büyükkılıç, Şehir Polis Uluçay'ı mezarı başında andı

Çok Okunanlar
1
Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

2
Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Sarız’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

3
Pınarbaşı'nda kaza

Pınarbaşı'nda kaza

4
Eski Belediye Başkanı Celal Kayır'ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

Eski Belediye Başkanı Celal Kayır’ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

5
Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

6
Bir Hafta Bir Yazar: Emişe Altun

Bir Hafta Bir Yazar: Emişe Altun

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor Rezerv Lig'e hazırlanıyor

Kayserispor Rezerv Lig’e hazırlanıyor

Altan Aydemir: Gurbetçiler yeme – içme sektörüne canlılık getirdi

Altan Aydemir: Gurbetçiler yeme – içme sektörüne canlılık getirdi

DAHA FAZLA
Gülsüm Ela, Türkiye üçüncüsü oldu

Gülsüm Ela, Türkiye üçüncüsü oldu

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt'un eşine, 'Şehadet Belgesi' verildi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt'un eşine, ‘Şehadet Belgesi’ verildi

150 bin TL'lik kablo çalan şahıs polisten kaçamadı

150 bin TL'lik kablo çalan şahıs polisten kaçamadı

Bünyan'da pazaryeri ve terminal yapımı için altyapı çalışmaları başladı

Bünyan'da pazaryeri ve terminal yapımı için altyapı çalışmaları başladı

Melikgazi, iki ayrı camiye şadırvan yapacak

Melikgazi, iki ayrı camiye şadırvan yapacak