Alt yapı çalışmaları devam ediyor

Nevşehir Belediyesi tarafından Güzelyurt Mahallesi 212. Sokakta altyapı yenileme çalışmalarına başlandı.

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  • 04.01.2022 16:50
  • Güncelleme: 04.01.2022 16:50
Alt yapı çalışmaları devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Belediyesi tarafından Güzelyurt Mahallesi 212. Sokakta altyapı yenileme çalışmalarına başlandı.

Sağlam ve modern bir altyapı için 2021 yılında kentin birçok mahallesinde ciddi yatırımlara imza atan Nevşehir Belediyesi, altyapı yatırımlarını 2022 yılında da sürdürüyor. Öncelikli olarak altyapıdan kaynaklı su arızalarının yaşandığı bölgelere öncelik veren belediye ekipleri, bu kapsamda yeni yılın ilk günleri ile birlikte çalışmalarına hız verdi. Güzelyurt Mahallesi 212. Sokakta eski içme suyu hatlarından kaynaklı su kesintileri dolayısıyla mahalle sakinlerinin mağduriyetini gidermek için harekete geçen Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri bu bölgedeki içme suyu hattını yenilemek için çalışmalarına başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince parke sokaktaki parke taşların sökümü ile altyapı yenilemeye başlayan ekipler bölgedeki eski asbestli içme suyu boruları yerine yeni nesil polietilen borular döşeyerek altyapıyı güçlendirecek.

Bu sayede bölgede altyapıdan kaynaklı su kesintilerine son verecek olan belediye ekipleri hazırlanan çalışma takvimi çerçevesinde ihtiyaç duyulan diğer mahallelerde de altyapı yenileme çalışmasını sürdürecek.

İHA

Kayseri Gündem
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