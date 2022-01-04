Bünyan'da yol çalışmaları devam ediyor

Bünyan Belediyesi tarafından yapılan yol çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

PAYLAŞ
  • 04.01.2022 16:41
  • Güncelleme: 04.01.2022 18:01
Bünyan'da yol çalışmaları devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bünyan Belediyesi tarafından yapılan yol çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Belediye ekipleri bir yandan soğuk hava nedeniyle yaşanabilecek buzlanmaları engellemek için Dağardı, Güllüce, Sıvgın, Topsöğüt, Emirören, Hazarşah ve Kösehacılı Mahallelerinde yol tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaparken, bir yandan da ilçe merkezinde elektrik hatlarının yer altına alınması, kış şartları ve çeşitli nedenlerle hasar gören yollarda bakım onarım ve yenileme çalışması yaptı.

Çalışmaların devam edeceğini söyleyen Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, ’’Halkımızın konforlu ve güvenli ulaşımını sağlamak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hemşerilerimizin de soğuk hava koşulları nedeniyle yollarda oluşabilecek gizli buzlanmalara karşı dikkatli olmasını istiyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için özveri ile çalışan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Erciyes, İnna Konserine fırsat vermedi

Erciyes, İnna Konserine fırsat vermedi

Kayseri'de başıboş gezen yasaklı 2 köpek yakalandı

Kayseri'de başıboş gezen yasaklı 2 köpek yakalandı

Turkovac'a yoğun ilgi

Turkovac'a yoğun ilgi

Kocasinan haşerelere savaş açtı

Kocasinan haşerelere savaş açtı

Başkan Büyükkılıç, 2021'de 16 ilçeyi 80 kez ziyaret etti

Başkan Büyükkılıç, 2021'de 16 ilçeyi 80 kez ziyaret etti

Genç Kickboksçu bıçaklanarak öldürüldü

Genç Kickboksçu bıçaklanarak öldürüldü

Çok Okunanlar
1
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

2
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

3
Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

4
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

5
Rifat Yörük'ün 'Ensar Ruhlu Muhacir' kitabına Türkiye Yazarlar Birliği ödülü

Rifat Yörük'ün 'Ensar Ruhlu Muhacir' kitabına Türkiye Yazarlar Birliği ödülü

6
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MHP'li yöneticilerden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

MHP'li yöneticilerden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kayserispor'da Mehmet Karakuş ile yollar ayrıldı

Kayserispor'da Mehmet Karakuş ile yollar ayrıldı

DAHA FAZLA
Kayserispor'da hedef Altay maçından 3 puan almak

Kayserispor'da hedef Altay maçından 3 puan almak

Kayseri'ye 10 milyon TL'lik spor yatırımı

Kayseri'ye 10 milyon TL'lik spor yatırımı

Başkan Büyükkılıç, Ankara'da 2022 yılının ilk toplantısına katıldı

Başkan Büyükkılıç, Ankara'da 2022 yılının ilk toplantısına katıldı

'Dini eğitim asla çağdışı değildir'

'Dini eğitim asla çağdışı değildir'

SPOR A.Ş., 1 yılda yaklaşık 155 bin sporsevere ulaştı

SPOR A.Ş., 1 yılda yaklaşık 155 bin sporsevere ulaştı