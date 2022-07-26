Alperen Ocaklarından tekzip

Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanlığı ve yönetiminde istifa yaşandı. Yaşanan istifa sonrasında Alperen Ocakları'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "BBP Genel Merkezi tarafından görevlendirme yapılan İl Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu kendi aralarında istifa kararı almışlardır. İsmi geçen bir çok şahsın partimize üyeliği ve görevi yoktur."