Alkollü şahıs tramvayın önüne yattı, ortalığı birbirine kattı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen şahıs seyir halindeki tramvayı durdurarak önüne yattı. Vatandaşların meraklı gözlerle izlediği şahsı, polis ekipleri tramvayın önünden kurtardı.

PAYLAŞ
  • 19.02.2022 23:38
  • Güncelleme: 20.02.2022 07:58
Alkollü şahıs tramvayın önüne yattı, ortalığı birbirine kattı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen şahıs seyir halindeki tramvayı durdurarak önüne yattı. Vatandaşların meraklı gözlerle izlediği şahsı, polis ekipleri tramvayın önünden kurtardı.

Olay, ilçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen O.K., tramvay raylarının üzerine oturdu. Tramvay durağındaki güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Ekipleri gören şahıs, seyir halindeki tramvayı durdurarak önüne yattı. Ayaklarını da tramvaya uzatan şahıs, bir süre sonra polis ekipleri tarafından tramvayın önünden alındı. Vatandaşlar da meraklı gözlerle olup biteni izlerken, şahıs ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserili atletlerden 8 madalya

Kayserili atletlerden 8 madalya

Yaralı bulunan puhu tedavi altına alındı

Yaralı bulunan puhu tedavi altına alındı

YRP Başkanı Narin: 'Herhangi bir ittifakla görüşmemiz yok'

YRP Başkanı Narin: "Herhangi bir ittifakla görüşmemiz yok"

Galericiler, Oto Kent kurmak için kooperatifleşti

Galericiler, Oto Kent kurmak için kooperatifleşti

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - GZT Giresunspor: 1 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - GZT Giresunspor: 1 (Maç Sonucu)

Şehir içi ulaşıma yeniden zam

Şehir içi ulaşıma yeniden zam

Çok Okunanlar
1
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

2
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

3
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

4
Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

Kayseri’de koronavirüs sayısı arttı

5
Dürüm fiyatları güncellendi

Dürüm fiyatları güncellendi

6
Sarraf Gülderdi, 'Altın yeni haftaya sakin başladı'

Sarraf Gülderdi, “Altın yeni haftaya sakin başladı”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi genel kurula gitti

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi genel kurula gitti

Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki:

DAHA FAZLA
'Kayseri'mize her şeyin güzeli yakışır'

'Kayseri'mize her şeyin güzeli yakışır'

Alkollü şahıs tramvayın önüne yattı, ortalığı birbirine kattı

Alkollü şahıs tramvayın önüne yattı, ortalığı birbirine kattı

Kayserispor 'tam 38 puan'

Kayserispor ‘tam 38 puan’

Yeşilhisar Esnaf Odası'nda yeni başkan seçildi

Yeşilhisar Esnaf Odası'nda yeni başkan seçildi

Baharın müjdecisi cemre havaya düştü

Baharın müjdecisi cemre havaya düştü