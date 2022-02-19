Kayserispor ‘tam 38 puan’

Kayserispor, 2021-2022 Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 26’ncı hafta maçında Giresunspor’l karşı karşıya geldi. Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada sarı kırmızılı ekip, rakibini 2-1 mağlup etti.

GOOOLLL… Dakika 29’da Mario Gavranovic, attığı gol ile Kayserispor’u 1-0 öne geçirdi.

GOOOLLL… 45+1’de Kayserispor’un genç yeteneklerinden Mert Çetin, Giresunspor ile takımı arasındaki farkı 2’ye çıkardı.

İlk yarıyı Kayserispor 2-0 önde kapattı.

GOOOLLL… Giresunspor, Shapi Suleymanov’un dakika 86’daki golüyle ev sahibi Kayserispor ile arasındaki farkı 1’e indirdi.

Bu sonuçla Kayserispor, puanını şehrin plaka kodu olan 38’e yükseltti ve fikstürde 1 basamak yükselerek 9’uncu oldu. Giresunspor ise 26 puanda kalarak 17’nci sıradaki yerini korudu.

Kayserispor, ligin 27’nci haftasında 25 Şubat 2022 Cuma günü saat 20.00’da bir başka Karadeniz temsilcisi lider Trabzonspor’a konuk olacak.

MAÇIN KARNESİ

STAD: Kadir Has

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Gökhan Barcın, Ozan Ergün, Özgür Yankaya (VAR), Cevdet Kömürcüoğlu (AVAR), Burak Olcar (AVAR).

KAYSERİSPOR: Bilal, Onur, Mert, Majid, Carole, Abdulkadir, İbrahim (Dk. 34 Attamah), Bertolacci (Dk. 68 Campanharo), Mame Thiam (Dk. 86 İlhan), Cardoso (Dk. 46 Mane), Gavranovic (Dk. 86 Ramazan).

GİRESUNSPOR: Okan, Aziz, Diarra, Sergen, Zeki, Traore (Dk. 46 Traore), Flavio, Diabate (Dk. 73 Joe), Chiquinho, Serginho (Dk. 65 Shapi), Doukara (Dk. 46 Umut).

GOL: Dk. 29 Gavranovic , Dk. 45+1 Mert (Kayserispor); Dk. 86 Shapi (Giresunspor).

SARI KART: Dk. 19 İbrahim (Kayserispor), Dk. 34 Sergen (Giresunspor), Dk. 53 Bertolacci (Kayserispor), Dk. 67 Chiquinho (Giresunspor), Dk. 78 Carole (Kayserispor), Dk. 84 Onur (Kayserispor), Dk. 90 Shapi (Giresunspor)