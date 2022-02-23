Ali İhsan Öztürk'ten Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Öztürk, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyarette bulundu. Öztürk, gerçekleşen ziyarette eğitim çalışanlarının sorunlarını dile getirdi. 

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  • 23.02.2022 20:30
  • Güncelleme: 23.02.2022 20:30
Ali İhsan Öztürk'ten Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Kayseri Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Öztürk ve beraberindeki heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) makamında görüştü. Öztürk, eğitim çalışanlarının sorunlarını anlattı. Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Öztürk ziyareti sosyal medyada şöyle anlattı: “Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Merkezi olarak CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu TBMM’de ki makamında ziyaret ederek, eğitim çalışanlarının sorunları üzerine sohbet ettik. Sendikamızı anlattık. Yakın ilgisi ve nazik kabulleri için teşekkür ederiz.”
 

1ha

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