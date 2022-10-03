Ali Dağı’nda ilk kez kamp ve karavan festivali düzenlendi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın Ali Dağını rehabilitasyon merkezi yapma çalışmaları kapsamındaki projelerden biri daha hayata geçti. Talas Belediyesi ile Kayseri Kamp ve Karavan Derneği işbirliğiyle ilk kez kamp ve karavan festivali düzenlendi. Ali Dağı eteklerindeki Akçakaya Model Uçak Pistinde gerçekleşen festivalde kamp yaşamına gönül verenler, karavanlarında aileleriyle birlikte farklı bir etkinliğe imza attı. Festival Cuma gecesinden pazar akşamına kadar sürdü.

‘ALİ DAĞI ARTIK ŞEHRİN REHABİLİTASYON MERKEZİ HALİNE GELDİ’

Ali Dağı’nın insanların sosyal ve psikolojik olarak bir yenilenme merkezi olduğunu söyleyen Talas Belediye Başkanı Yalçın, “Gerek Ali Dağı ve eteklerinin ağaçlandırılması, gerekse sosyal tesislerle birlikte vatandaşlarımız günün her saati ve haftanın her günü buraya gelerek doğal yaşamda streslerini atma fırsatı buluyor. Belediye olarak yaptığımız çalışmalarla dileyen vatandaşlarımız Ali Dağı etrafında yürüyüş yapabilir, dileyenler ise aileleriyle birlikte Ali Dağı 360 Kafede keyifli dakikalar geçirebilir. Bu yönüyle Ali Dağı artık şehrin rehabilitasyon yani yenilenme merkezi haline geldi. Vatandaşlarımızı her zaman buraya bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Kayseri Kamp ve Karavan Derneği Başkanı Murat Soygüllücü ise kendilerine sağlanan imkanlardan dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür etti.