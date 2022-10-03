Kızılay'dan yürüyüş etkinliği

Türk Kızılay Niğde Şubesi tarafından, sağlıklı yaşama dikkati çekmek için 'Dünya Yürüyüş Günü' çerçevesinde etkinlik gerçekleştirdi.

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  • 03.10.2022 16:25
  • Güncelleme: 03.10.2022 16:25
Kızılay'dan yürüyüş etkinliği
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türk Kızılay Niğde Şubesi tarafından, sağlıklı yaşama dikkati çekmek için ’Dünya Yürüyüş Günü’ çerçevesinde etkinlik gerçekleştirdi.

Kayardı Millet Bahçesi’nde bir araya gelen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Türk Kızılay Niğde Şube Başkanı Kemal Gençoğlu, Niğde Valisi Mustafa Koç’un eşi Neslihan Koç, Türk Kızılay yönetim kurulu üyeleri ve gönüllü gençler, ’sağlığa yürüyoruz’ pankartı eşliğinde yürüdü. Türk Kızılay Niğde Şube Başkanı Kemal Gençoğlu Niğdelilere yürüyüş yapma çağrısında bulundu. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yürüyüş yapmanın sağlıklı yaşam için önemli olduğunu söyledi. Özdemir; "Sporun hepsi faydalı ama yürüyüş, yediden yetmişe yapabilecek en güzel spor. Ben de elimden geldiği kadar yürüyorum. İnşallah bugünlerin farkındalık oluşturmasıyla yürüyüş bundan sonra hayatlarımızda daha çok yer alır" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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