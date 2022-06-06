Aladağlar Milli Parkı, kampçılardan yoğun ilgi görüyor

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde yer alan Aladağlar Milli Parkı, kamp yapmak isteyen ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Aladağlar Milli Parkı bünyesinde barındırdığı şelaleleri, gölleri, kanyonları ve ormanlarıyla yalnızca günübirlik ziyaretçilerin değil yerli ve yabancı kampçıların ilgisini çekiyor. Şehrin gürültüsünden uzak durarak Aladağlar Milli Parkı’nı seçen kampçı ziyaretçiler için alanda piknik masaları, çeşmeler, ayaklı mangallar bulunurken Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce yaptırılan İdare ve Ziyaretçi Binasında ise mescit, WC, çocuk emzirme odası, tanıtım noktaları gibi üniteler yer alıyor.

1995 yılında milli park olarak ilan edilen Aladağlar Milli Parkı’nda dağcılık, kaya tırmanışı, rafting, doğa yürüyüşleri ve dağ bisikleti gibi aktiviteler de yapılıyor.