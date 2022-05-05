Aladağlar'a kar yağdı
Kayseri, Niğde ve Adana sınırları içerisinde yer alan Aladağlar'a kar yağdı.
- 05.05.2022 11:27
- Güncelleme: 05.05.2022 12:20
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Kayseri, Niğde ve Adana sınırları içerisinde yer alan Aladağlar’a kar yağdı.
Kayseri’de dün başlayan sağanak yağış gün boyu etkili oldu. Kentte, yağış nedeniyle ulaşımda güçlükler yaşanırken, bazı bölgelerde ise su baskınları meydana geldi. Develi ilçesinde de yağan dolu, görenleri şaşırttı. Fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle zemin beyazla kaplandı.
Aladağlar’da ise Mayıs ayında yağan kar şaşırttı. Bir süre etkili olan kar yağışı nedeniyle dağ etekleri beyaza büründü.
İHA
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