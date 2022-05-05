Çalımbay: 'Kalan 3 maçı iyi şekilde bitirmek istiyoruz'

DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “Ligde kalan 3 maçımızı da iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Kasımpaşa son haftalarda çıkış yapan bir ekip. O gün kim oynarsa oynasın sahada çok iyi konsantre olması gerekiyor” dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Ligde geçtiğimiz hafta Galatasaray’ı 3-2 yendikleri mücadelenin güzel bir lig maçı olduğunu belirten Çalımbay, “Galatasaray maçında iki takım da kazanmak için oynadı. Kendi adımıza konuştuğumuz zaman ‘kapanalım ve puan alalım’ diye bir düşüncemiz olmadı. Tabi ki zamanı geldi maçın içinde kapandık, zamanı geldi atak yaptık. Güzel pozisyonlar yakaladık, güzel goller de attık. İyi bir galibiyet aldık. Mükemmel bir taraftar önünde oynadık. O taraftar önünde Galatasaray’dan puan almak çok zordu. Takımımdan çok memnunum. Maçın başından sonuna kadar mükemmel mücadele ettiler. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Çok çekişmeli ve çok güzel bir lig maçı oldu” diye konuştu.

“Kasımpaşa maçını kazanmalıyız”

Ligde Kasımpaşa ve Ziraat Türkiye Kupası’nda ise Alanyaspor ile üst üste 2 önemli maça çıkacaklarını söyleyen Çalımbay, “Hem Sivasspor’un tarihi açısından hem de camia için çok önemli bir maç oynayacağız Alanyaspor ile. Bu maçı düşünerek oynayacağız Kasımpaşa ile. Ligde kalan 3 maçımızı da iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Kasımpaşa son haftalarda çıkış yapan bir ekip. O gün kim oynarsa oynasın sahada çok iyi konsantre olması gerekiyor. Galatasaray maçını unutarak, önümüzdeki maçlara bakmamız gerekiyor. Kasımpaşa maçını kazanıp, Alanyaspor maçına daha güvenli çıkmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Takımımız desteği hak ediyor”

Çalımbay, taraftara büyük iş düştüğünü belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“Taraftarlarımız Alanyaspor maçına lig maçındaki gibi gelirlerse bizim için sıkıntı olur. Biraz daha takıma destek vermeleri gerekiyor. Bu desteği takımımız hak ediyor. Taraftarlarımızla birlikte Alanyaspor maçını iyi şekilde bitirip final oynamak istiyoruz.”