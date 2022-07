AKP’li Emine Timuçin, “Kayseri, Cumhur İttifakından memnun”

AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, katıldığı RadyoRadar canlı yayınında Kayseri gündemine dair açıklamalarda bulundu. Ayrıca kadınlar için de projeleri olduğunu belirten Timuçin, kadınların ekonomik gücünü arttıramaya yönelik çalışmalarından bahsetti.

AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin Kayseri’nin bir tarih şehri olduğunu vurgularken turizm içinde umutlu olduğunu belirtti. Timuçin, “Valimiz ve Memduh Başkanımız çok güzel çalışıyorlar. Uyum kültürü başarıyı getiriyor, zamanla daha da çok ivme kazanacağız. Kayseri’de, turizm ve kültür şehri yolculuğu yapılabilecek. Biz aslında tarihe şahitlik yapıyoruz. Ve bu çorbada tuzumuzun olması beni çok mutlu ediyor. Cumhur ittifakı olarak büyük bir uyum içerisindeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi başkanımız Serap Şule Kalın çok gayretli, emektar ve ben onu çok takdir ediyorum. Sahada birlikte çalışıyoruz. Baştaki çatı dediğimiz iki liderimiz, davamız, milletimiz, vatanımız ve bayrağımız için ortak noktada birleşmişler. Ve alt tabaka olarak bizlerde bunu devam ettiriyoruz” dedi.

‘SAHADA AK PARTİ RÜZGÂRI ESİYOR’

Şu an devam eden saha çalışmalarından bahseden Timuçin, yoksul ailelere bayram ziyaretlerinde bulunduklarını belirterek, “Şu an devam eden bir çalışmamız var. Biz yoksul ailelerimizi bayram için ziyaret ediyoruz. Çocuklar için oyuncaklar götürerek onlarla beraber oluyoruz. Bizler giderken Cumhurbaşkanımızın selamını ileterek gidiyoruz. Vatandaş bizi hükümetimizin temsili olarak görüyor. Talepleri, sitemleri, serzenişleri ve teşekkürleri de oluyor. Biz istişare ile hareket ediyoruz. Saha çalışmalarımızı yarım bırakmıyoruz, gelen talepleri değerlendirerek genel merkeze iletmeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızla beraber il bazlı toplantılar gerçekleştiriyoruz. Ve burada vatandaşın talepleri ve sıkıntıları iletiliyor. Vatandaşların birinci muhatabı biz oluyoruz. Gittiğimiz her evde ki talepler not alıyoruz. Çözebileceğimiz her sorunu halletmeye çalışıyoruz. Çözemeyeceğimiz sorunları ise tekrar vatandaşımızı arayarak gerekçesi ile anlatıyoruz. Vatandaşımız, siyasetçilerimize çok rahat ulaşıyor, 20 yıldır bunu çok kolay hale getirdik. Şu an sahada Ak Parti rüzgârı esiyor, biz sahadayız. 10 yıldır sahada gezerek vatandaşın nabzına bakıyorum. Ve buna bakarak çok da bir şey değişmez diye düşünüyorum. Bizim hedefimiz vekil sayısını 10’a çıkarmak. Ben 10 yıldır teşkilattayım, vatandaşın Cumhurbaşkanına olan sevgisini görüyorum. Yapılan anketlerle nabzı yoklayabiliyoruz. Seçim yaklaşmadan önce vatandaş nötrdür. Seçim geldiğinde net tavrını gösterir. Bu yüzden ben bu anketlerin doğruluğuna inanmıyorum” ifadelerine yer verdi. Ayrıca Timuçin, sosyal belediyeciliği AK Parti bünyesinde yaptıklarını ve her an hareket halinde olduklarını dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlarını vatandaşlara ilettiklerini söyledi.

‘KAYSERİ, CUMHUR İTTİFAKINDAN KESİNLİKLE MEMNUN’

Vatandaşlara ev ziyaretlerinde bulunduklarında şikayetlerin genelde sokak ve parklarla ilgili olduğunu vurgulayan Timuçin, “Kayseri, Cumhur ittifakından kesinlikle memnun. Biz ev ziyaretlerimize gittiğimizde şikayetler genelde ya sokakla ya da parkla alakalı oluyor. Yani belediye ile alakalı sorunları oluyor. 16 ilçe ve Büyükşehir olmak üzere birbiriyle yarışan güzel bir belediyecilik yapıyoruz” dedi.

Kadınların başarısına dikkat çeken Timuçin, güzel bir projeleri olduğunu ve bu projeleri kadınlarla birleştirince başarıya ulaştığını ifade etti. Timuçin, “Bizim hedefimiz, bulunduğumuz konumu daha ileriye taşımak. Seçimlerde ki oy oranlarımız da bu oluyor. Ben kadınlarla alakalı hanım kooperatiflerini, kadın girişimcilerimizi, kadınlarımızın ekonomik gücünü arttırmayı istiyorum. Çok güzel ürünlerimiz var ve bu ürünleri pazarlayabileceğimiz bir pazar projem var. Desteği kadınlarla birleştirince zaten başarıya ulaşılıyor. Ellerinden tutup onları güçlendirme gayretindeyiz. Kadını malzeme haline getiren bir muhalefet olduğuna inanıyorum. Her yerde kadın oranı olarak fazlayız. Hep kadın üzerinden siyaset yapılması bizi üzüyor. Kadın her zaman var zaten, biz daha fazla olmak için uğraşıyoruz. 20 yıl öncesinde kadın ve erkek arasında ücret farkı vardı. Şu anda eksikleri tamamlayarak geliyoruz. Muhalefetin kadın kolları sahada pek etkin değiller” ifadelerini kullandı.

Son sözlerinde Şehit Dr. Ekrem Karakaya’ya başsağlığı dileyen Timuçin, “Herkesin bayramını kutluyorum, inşallah bayram tadında bir seçim geçiririz. Biliyorsunuz Develi'den geldik. Ben buradan bütün sağlık çalışanlarımıza ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum” diyerek sözlerini noktaladı.