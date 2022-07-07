Özhaseki, 'Mustafa Ceceli Kabe'den beni aradı, herkesin Erdoğan'a dua ettiğini söyledi'

AK Parti (AKP) Yerel Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kabe'den Mustafa Ceceli'nin kendisini aradığını söyleyerek, 'küçük boylular geliyorlar Recep Tayyip Erdoğan diye duaya başlıyorlar dedi' ifadesini kullandı.

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  • 07.07.2022 20:31
  • Güncelleme: 07.07.2022 20:31
Özhaseki, 'Mustafa Ceceli Kabe'den beni aradı, herkesin Erdoğan'a dua ettiğini söyledi'

Dün düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı ‘Önceki Dönem Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda AKP Yerel Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki konuşma yaptı. 
Özhaseki, yaptığı konuşmada, önümüzdeki seçimin sadece Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi değil, dünya mazlumlarının seçimi olduğunu belirtti. Ardından konuşmasına devam eden Özhaseki, sanatçı Mustafa Ceceli’nin Kabe’den kendisini aradığını ve “Beni bir müddet önce Kâbe’den Mustafa Ceceli aradı. Dedi ki; "Mehmet Abi ben Hac'dayım ama tavaf edemiyorum. Mustafa hayırdır dedim, hayranların Kâbe’yi mi bastı, niye tavaf edemiyorsun? "Hayır abi değil...Önümde bir Türk Bayrağı var, bütün Hüccac; esmer, Uzak Doğu'dan gelmiş sarı benizliler, küçük boylular önce geliyorlar Kâbe’de beni durduruyorlar, bayrağı öpüyorlar sonra da elimden tutup Kâbe’ye çeviriyorlar benim elimi açtırıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan diye duaya başlıyorlar” ifadelerine yer verdi.

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