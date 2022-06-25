'Akıllı Şehir Kayseri' uygulamasına en çok nöbetçi eczane soruldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Akıllı Şehir Kayseri' uygulamasından vatandaşlar en fazla nöbetçi eczane sorgulaması yaptı. 

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  • 25.06.2022 17:47
  • Güncelleme: 25.06.2022 17:47
'Akıllı Şehir Kayseri' uygulamasına en çok nöbetçi eczane soruldu

Büyükşehir Belediyesi teknolojinin imkânlarını da Kayserililere sunmayı sürdürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Akıllı Şehir Kayseri’ uygulaması hizmet vermeye başladığı tarihten bu yana 83 bin 500 cep telefonu kullanıcısı tarafından indirildi. 

EN ÇOK NÖBETÇİ ECZANE SORULDU

‘Akıllı Şehir Kayseri’ uygulamasına bu zamana kadar en çok sorulan soru nöbetçi eczane bildirimi yönünde oldu. Onu mobil harita, şehir kameraları, Beyaz Masa, Kent Bilgi Sistemi ve muhtar bilgilerinin sorgusu takip etti. 

‘AKILLI ŞEHİR KAYSERİ’ UYGULAMASI  

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Akıllı Şehir Kayseri’ uygulaması, Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinin sanal alanda da yapılabilmesine olanak tanıyan bir uygulama. Belediyenin sunduğu hizmetlere dijital olarak ulaşım imkanı sunuyor. Uygulama sayesinde kullanıcılar, arama ve sesli arama fonksiyonlarını kullanarak en yakın nöbetçi eczaneleri adreslerine kadar öğrenebiliyor. Ayrıca beyaz masa hizmetleri, vefat duyuruları, kültür sanat etkinlikleri, Kent Bilgi Sistemi içerisindeki adres arama, hastane, tarihi eserler, noter, ATM ve otoparklar gibi noktalara ulaşma fırsatı ile şehir kameralarına ulaşım hizmetleri de sunuluyor. Uygulama içinde muhtar bilgileri, projeler, haberler, imar plan değişiklikleri ve harita bilgilere de mevcut.

1ha

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