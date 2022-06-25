Gültepe'de çıkan yangında mücadele eden ekipler objektife yansıdı

Yangın, 2 gün önce Melikgazi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesinde meydana geldi. Mahallede bulunan Bülbüller apartmanının otoparkında patlama oldu. Patlamayı duyan bina sakinleri ve çevredekiler olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri yangına anında müdahale ederken, polis ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

İki gün önce meydana gelen yangının büyüklüğü ve itfaiyecilerin mücadelesi ise objektiflere yansıdı.