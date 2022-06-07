Akdağmadeni'nde Çevre Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde bu yıl 'Sıfır Atık' temasıyla kutlanan Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde çocuklarda çevre duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla bir dizi etkinlik düzenledi.

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  • 07.06.2022 15:20
  • Güncelleme: 07.06.2022 15:20
Akdağmadeni'nde Çevre Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde bu yıl ‘Sıfır Atık’ temasıyla kutlanan Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde çocuklarda çevre duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla bir dizi etkinlik düzenledi.

Toplamda 7 ortaokulun temsilci öğrencilerinin katıldığı Çevre Haftası etkinliğinde 30 öğrenci fidan dikimi yaparak daha yeşil bir Akdağmadeni için isimlerinin yer aldığı fidanları toprakla buluşturdu. Daha sonrasında Akdağmadeni Belediyesi Sıfır Atık Tesisini ziyaret eden öğrenciler, yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve ziyaret sonrasında hep bir ağızdan Çevre Andını okudu. Sıfır atık tesisi ziyareti sonrasında düzenlenen bisiklet turuna katılan öğrenciler hem eğlendi hem de çevre ve doğayı koruma konusunda çevre mühendisleri tarafından verilen bilgilerle bilinçlendi.

Yapılan etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Çevremizi güzelleştirmek, çocuklara bitki bilincini verebilmek ve geri dönüşümün önemini anlatmak amacıyla ilk olarak fidan dikimlerimizi gerçekleştirdik. Daha sonrasında öğrencilerimiz Sıfır Atık Tesisini ziyaret etti ve geri dönüşüm çalışmalarını çevre mühendisimiz yerinde anlattı. Son olarak bisiklet turu düzenleyerek öğrencilerimizin dolu dolu bir gün geçirmelerini sağladık. Çevresi ve çehresi daha temiz, yaşanabilir bir Akdağmadeni için bu tarz organizasyonlara büyük önem veriyoruz. Çevremize ve doğamıza sahip çıkmaya devam edeceğiz.” dedi.

İHA

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