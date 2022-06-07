İtfaiye ekipleri 25 su baskınına müdahale etti

Kayseri'de itfaiye ekipleri, sağanak yağış ile beraber 25 su baskını olayına müdahale etti.

PAYLAŞ
  • 07.06.2022 15:15
  • Güncelleme: 07.06.2022 15:28
İtfaiye ekipleri 25 su baskınına müdahale etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de itfaiye ekipleri, sağanak yağış ile beraber 25 su baskını olayına müdahale etti.

Kayseri’de 2 gündür etkisini gösteren sağanak yağış ile beraber ev ve iş yerlerini su bastı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de, sağanak yağış ile beraber kendilerine gelen su baskını ihbarlarına anında müdahale etti.

Ekipler, Melikgazi ilçesinde 11’de, Kocasinan ilçesinde 2, Yeşilhisar ilçesinde 3, Tomarza ilçesinde 4 ve Sarıoğlan ilçesinde 5 olmak üzere toplamda 25 su baskını olayına müdahale etti.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de kurbanlık fiyatları açıklandı

Kayseri'de kurbanlık fiyatları açıklandı

Kayseri'de ilk olan KOCAFEST Festivali başlıyor

Kayseri'de ilk olan KOCAFEST Festivali başlıyor

50. Yıl Dedeman İmamhatip Okulu yeni yerine taşınıyor

50. Yıl Dedeman İmamhatip Okulu yeni yerine taşınıyor

Kursiyerler hem fidan dikti hem turnuva düzenledi

Kursiyerler hem fidan dikti hem turnuva düzenledi

Ertuğrulgazi Kur'an Kursu 4-6 yaş grubu yıl sonu programı düzenlendi

Ertuğrulgazi Kur'an Kursu 4-6 yaş grubu yıl sonu programı düzenlendi

Hacılar Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısını yaptı

Hacılar Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısını yaptı

Çok Okunanlar
1
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

2
Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

3
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

4
Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

5
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

6
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Joe Biden'ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Joe Biden’ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İtfaiye ekipleri 25 su baskınına müdahale etti

İtfaiye ekipleri 25 su baskınına müdahale etti

Aranan şahıs bazanın altından çıktı

Aranan şahıs bazanın altından çıktı

DAHA FAZLA
Talas'ta Haziran ayı meclisi

Talas'ta Haziran ayı meclisi

OSTİM Teknopark'tan Erciyes Teknopark'a ziyaret

OSTİM Teknopark'tan Erciyes Teknopark'a ziyaret

Kayseri'de 4 bin fidan toprakla buluşturuldu

Kayseri’de 4 bin fidan toprakla buluşturuldu

Başkan Çolakbayrakdar: 'Gençlerimiz için ne yapılsa azdır'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Gençlerimiz için ne yapılsa azdır'

Başkan Büyükkılıç, sel bölgesi Çiftlik'te yaraları sarıyor

Başkan Büyükkılıç, sel bölgesi Çiftlik'te yaraları sarıyor