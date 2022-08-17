Akaryakıtta son güncelleme: Benzine indirim, motorine zam

 Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki inişli çıkışlı hareket, akaryakıt gurubu ürünlerin fiyatlarını da anlık değiştiriyor.

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  • 17.08.2022 20:19
  • Güncelleme: 17.08.2022 20:19
Akaryakıtta son güncelleme: Benzine indirim, motorine zam

Akaryakıtta son yapılan değerlendirme sonucu bu gece yarısından geçerli olacak şekilde benzinde indirim, motorinde zam beklentisi öne çıktı.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları sürekli değişiyor. Motorin grubunda beklenen 79 kuruşluk zam petrol fiyatlarında düşüş nedeniyle dün geri çekilmişti. Ancak bu gece yarısından itibaren yeni bir zam beklentisi oluştu. Buna göre; motorinin litre fiyatına pompaya yansıyacak şekilde 76 kuruşluk bir zam bekleniyor. 

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzinde ise yine pompaya yansıyacak şekilde 83 kuruşluk fiyat indirimi beklentisi oluştu. Son güncellemeyle şu an ortalama 21,42 liradan satılan benzinin litresi 20,59 liraya gerileyecek. Zam sonrası 23,45 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 24,21 liraya yükselecek. LPG’nin fiyatında ise değişiklik beklenmiyor. 

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, bayilere, illere ve petrol istasyonlarına göre küçük çapta değişiklik gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 21,42 (indirim uygulanmadan)
Motorin (Dizel): 23,45 (zam uygulanmadan)
LPG: 11,32

1ha

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