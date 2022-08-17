Saray Manastırı’nda temizlik çalışması devam ediyor

Niğde-Kayseri yolunun batısında bulunan Erdemli, Yeşilhisar’ın 4 kilometre kuzeyinde ve Kayseri’ye 65 kilometre uzaklıktadır. Yeşilhisar’a bağlı Erdemli Mahallesi’nde Erdemli Vadisi’ndeki Saray Manastırı, mimari yapısıyla dikkat çekiyor. Vadinin güney bölümünde bulunan manastırın turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Müzesi Müdürlüğü koordinesiyle Prof. Dr. Nilay Çorağan danışmanlığında yapılan çalışmalarda sona yaklaşıldı. Eser içindeki kirleticiler, ekipler tarafından temizlendi. 18 Temmuz’da başlayan çalışmalar bir süre daha devam edecek.

Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş ve Kayseri Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Saray Manastırı’nda yürütülen çalışmaları yerinde görmek üzere bölgeye geldi. İlgililerden bilgi alan Altıntaş ve Dursun, manastırın turizme kazandırılması için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler.