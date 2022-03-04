Akaryakıt ürünlerine 5'inci zam geliyor
Akaryakıt ürünlerine 1 haftada gelen zamların 5'incisi yarın itibariyle uygulanacak. Son 1 haftada gelen zamlarla beraber benzine 69 kuruş, motorine ise 84 kuruş zam geliyor.
- 04.03.2022 17:43
- Güncelleme: 04.03.2022 17:43
Rusya ile Ukrayna arasından yaşanan kriz devam ediyor. Bu krizin brent petrole yansımasıyla birlikte akaryakıt ürünlerine gelen zamlar dur durak bilmiyor. Son 1 haftada gelen 4 zam ve 1 indirimle beraber bu gece yarısından itibaren geçerli olacak 5’nci zamda pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Bu gece yarısından itibaren benzine 69 kuruş, motorine ise 84 kuruş zam uygulanacak.
1ha
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