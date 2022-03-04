Akaryakıt ürünlerine 5’inci zam geliyor

Rusya ile Ukrayna arasından yaşanan kriz devam ediyor. Bu krizin brent petrole yansımasıyla birlikte akaryakıt ürünlerine gelen zamlar dur durak bilmiyor. Son 1 haftada gelen 4 zam ve 1 indirimle beraber bu gece yarısından itibaren geçerli olacak 5’nci zamda pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Bu gece yarısından itibaren benzine 69 kuruş, motorine ise 84 kuruş zam uygulanacak.

