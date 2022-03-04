Akaryakıt ürünlerine 5'inci zam geliyor

Akaryakıt ürünlerine 1 haftada gelen zamların 5'incisi yarın itibariyle uygulanacak. Son 1 haftada gelen zamlarla beraber benzine 69 kuruş, motorine ise 84 kuruş zam geliyor.

PAYLAŞ
  • 04.03.2022 17:43
  • Güncelleme: 04.03.2022 17:43
Akaryakıt ürünlerine 5'inci zam geliyor

Rusya ile Ukrayna arasından yaşanan kriz devam ediyor. Bu krizin brent petrole yansımasıyla birlikte akaryakıt ürünlerine gelen zamlar dur durak bilmiyor. Son 1 haftada gelen 4 zam ve 1 indirimle beraber bu gece yarısından itibaren geçerli olacak 5’nci zamda pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Bu gece yarısından itibaren benzine 69 kuruş, motorine ise 84 kuruş zam uygulanacak.
 

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
'Mahallede Maç Var' etkinliğinde şampiyonlar belli oldu

'Mahallede Maç Var' etkinliğinde şampiyonlar belli oldu

Kayseri'de pandemi önlemlerinde yeni kararlar

Kayseri’de pandemi önlemlerinde yeni kararlar

Diyetisyen Savsa: 'Obezite yaygın görülen bir hastalıktır ve gün geçtikçe daha da artmaktadır'

Diyetisyen Savsa: “Obezite yaygın görülen bir hastalıktır ve gün geçtikçe daha da artmaktadır”

Kayseri saldırısının faili PKK'lı terörist Ferhat Tekiner'in avukatından tepki çeken savunma

Kayseri saldırısının faili PKK'lı terörist Ferhat Tekiner'in avukatından tepki çeken savunma

Büyükşehir'de 'istişare' zirvesi

Büyükşehir'de 'istişare' zirvesi

Kayseri'de afet farkındalığı artırılıyor

Kayseri'de afet farkındalığı artırılıyor

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

2
Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

3
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

4
İlkokul öğrencilerinin 'öğretmen' eylemi

İlkokul öğrencilerinin 'öğretmen' eylemi

5
Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

6
Silahla önce kocasını yaraladı, sonra kendi kafasına sıktı

Silahla önce kocasını yaraladı, sonra kendi kafasına sıktı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
7,5 milyon yıl önceye dayanan fosiller, bu müzede sergilenecek

7,5 milyon yıl önceye dayanan fosiller, bu müzede sergilenecek

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatma Özdemir: 'Sigara kullanımı kanser ve kalp krizini tetikliyor'

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatma Özdemir: “Sigara kullanımı kanser ve kalp krizini tetikliyor”

DAHA FAZLA
Doktora şiddete hapis cezası

Doktora şiddete hapis cezası

Teknik Direktör Hikmet Karaman: 'Pazartesi oynayacağımız Alanyaspor maçına odaklandık'

Teknik Direktör Hikmet Karaman: “Pazartesi oynayacağımız Alanyaspor maçına odaklandık”

Memleket Partisi açtığı stantla Kayseri halkıyla buluştu

Memleket Partisi açtığı stantla Kayseri halkıyla buluştu

Akaryakıt ürünlerine 5'inci zam geliyor

Akaryakıt ürünlerine 5’inci zam geliyor

Elektrik faturalarındaki indirim yeterli bulunmadı

Elektrik faturalarındaki indirim yeterli bulunmadı