'Mahallede Maç Var' etkinliğinde şampiyonlar belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığıyla düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' etkinliği oynanan final müsabakaları ile sona erdi.

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  • 04.03.2022 17:39
  • Güncelleme: 04.03.2022 17:52
'Mahallede Maç Var' etkinliğinde şampiyonlar belli oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığıyla düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası ’Mahallede Maç Var’ etkinliği oynanan final müsabakaları ile sona erdi.

Argıncık Amatör Spor Tesislerinde oynanan final müsabakalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal yakından takip etti. İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve ASKF Başkanı Mutlu Önal’ın şampiyonlara madalya ve kupalarını takdim etmesiyle son bulan etkinlik sonrasında açıklama yapan İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; “Spor sevgisi olan her çocuğun rahatlıkla erişebildiği mahalle futbolunun heyecan ve saflığını 23 Nisan ruhu ile birleştirerek bütün ülke çocuklarına yayma amacıyla yapılan 23 Nisan Futbol Turnuvası ’Mahallede Maç Var’ etkinliğinde şampiyonlara madalyalarını takdim ettik. Şampiyon olan takımlarımıza başarılar diliyor, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacak olan Türkiye finallerinde Kayseri’den takımlarımızı görmek bizleri mutlu edecektir” dedi.

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İHA

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